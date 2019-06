Las campeonas del vóley adaptado

La Selección Argentina de Newcom en las categorías +50 y + 60, con la presencia de cinco puntanos en cancha, lograron el título internacional en el torneo disputado en Uruguay.

Las campeonas de San Luis en suelo "charrúa" fueron: Viviana Funes, Silvia Vallejo, Estela Fenoglio y Cecilio Benítez en +50 y la villamercedina Angelina Godoy en +60.

El fixture fue duro, pero el equipo argentino +50, pero siempre estuvo a la altura.

La competencia oficial arrancó con el duelo río platense, nada más y nada menos que contra el local, Uruguay. Allí la Celeste y Blanca ganó 2 a 0. Luego vino el cruce ante Brasil y también fue un contundente 2 a 0. Ya clasificado el equipo argentino, enfrentó al equipo Favor, fue la tercera victoria al hilo, esta vez 2 a 1.

La segunda jornada comenzó con un duelo nacional ante el seleccionado de Entre Ríos en la semifinal. Otro resultado 2 a 0 a favor de Argentina.

La final fue ante la Federación y como en los resultados anteriores la Selección no tuvo reparó en doblegar 2 a 0 a su rival y así festejar de manera invicta.

Fue una experiencia muy linda y nuestra provincia quedó bien representada por cada uno de los puntanos seleccionados

Lo mejor de todo fue la amistad creada con los integrantes de nuestro equipo y la camaradería con los contrincantes.

Si bien el clima no nos acompaño en ningún momento ya que amanecimos con neblinas luego lloviznaba. Para nosotros el sol iluminó nuestras jornadas

Nuestra hinchada conformada por los familiares se hizo escuchar. Quiero agradecerle a mi señora Graciela que me hizo el aguante y acompañó en este desafío", sentenció Cecilio.

"Para mí fue un sueño hecho realidad, más a mi edad y que siempre realicé deportes. Desde que me dieron la camiseta, luego ponérmela, jugar, dar todo... significó miles de sensaciones, es indescriptible. Estoy agradecida a Dios. Cuando uno ve a otros deportistas representar la Argentina piensa que sentirá al vestir los colores del cielo. Bueno, ahora me pasó y no encuentro las palabras. En un minuto se me cruzó la familia, amigos, el esfuerzo", contó Viviana.

Con respecto al futuro, la profe de educación física fue contundente: "Ahora hay que redoblar el compromiso con uno, buscar crecer y sobre todo valorar la salud y la vida. Ver personas de 81 años jugando, derrochando alegría, entusiasmo, y diciéndote "se puede"... te lleva a reflexionar y a no bajar los brazos. Y ser la primera camada de seleccionados para +50 crea un precedente, los adultos mayores tienen otro espacio deportivo recreativo para transitar su vida".