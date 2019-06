Con más de 20 mil postulantes, cierran las preinscripciones al Programa Empezar

La iniciativa del Gobierno provincial para que los jóvenes accedan a su primer trabajo concluye la etapa de postulación. En dos semanas comenzarán a notificar a los beneficiarios.

Este viernes finalizan las inscripciones para el Programa Empezar, la iniciativa del gobierno de la provincia para capacitar y dar su primer empleo a jóvenes puntanos de 16 a 24 años. La ministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur afirmó a El Diario de la República que la convocatoria superó las expectativas y sin contabilizar el último día ya supera los 20 mil postulantes.

"Como todas las políticas que lleva adelante el gobernador de la provincia de San Luis, esto ha sido un éxito y hemos superado las expectativas que teníamos", admitió la funcionaria.

Por esto es que aclaró que las próximas dos semanas el Ministerio se dedicará al cruce de datos de cada una de las inscripciones para ver si cumplen con los requisitos para poder formar parte del programa. "Tenemos que ser más cautelosos para lograr que sea realmente el éxito que todos esperamos que sea. En ese sentido, tenemos que tener un poco más de tiempo", explicó.

Además indicó que se notificará recién cuando se haya realizado el 100 por ciento de las revisiones y no por tandas. "No queremos generar expectativas en algunos y en otros no. Vamos a esperar tener la carga del 100 por ciento de los postulantes, para poder comunicarnos con todos los que están en condiciones de acceder", justificó. Las notificaciones, que adelantaron serán vía mensaje al teléfono celular que dejó el inscripto, informarán de la participación o no del programa. Más detalles del cronograma se darán a través de la página web del programa en los próximos días.

Matías Follari, jefe de Programa de Sociedades del Estado, detalló que serán tres los filtros principales: cumplimiento de la edad, residencia en San Luis y no tener un alta en la AFIP de ningún empleador. "No va a haber otro motivo para decirles que no", remarcó el funcionario. "Hay que tomar en cuenta la edad, porque si bien es uno de los filtros, hay que ver también en qué momento el chico se inscribe. En algunos casos, lo hicieron con menos edad pero dentro de poco cumplen 16", advirtió la ministra.

En cuanto al grueso de las inscripciones, la funcionaria indicó que fue proporcional a la población de la provincia, es decir la mayor cantidad se concentró en la capital y Villa Mercedes. Mientras en el interior hubo un trabajo más personalizado, a través de la labor del ministerio de Hacienda. "En algunos casos tuvimos que movernos un poco porque hay chicos que viven en parajes, como por ejemplo en el departamento San Martín. El encargado de ese departamento se tuvo que movilizar para llevar los formularios", detalló.

Capacitadores

La ministra indicó que la gran cantidad de inscriptos generó a su vez que se trabaje también con los capacitadores. Nuevos detalles sobre cómo será su parte con ellos se darán la próxima semana. En principio, puede ser cualquiera que perciba un fin de lucro o prestación de servicio y que cuente con una declaración jurada del año pasado que no supere los cinco millones de pesos, amplió Follari.

Sin embargo la ministra afirmó que estas condiciones se podrán revisar. "Puede que haya capacitadores que recién empiezan y se inscribieron en 2019 y no los vamos a dejar afuera. Esa flexibilidad es la que vamos a tener nosotros, porque queremos tener la mayor cantidad de capacitadores. Para nosotros es buenísimo porque genera un movimiento económico importante", destacó.

Preservar la educación

Chacur y su equipo de trabajo también se encargaron de aclarar varías dudas sobre la implementación del programa. Para no interferir con los estudios de aquellos que aún estén cursando sus estudios secundarios, se solicitará un certificado de alumno regular. Por otro lado remarcaron que las capacitaciones tendrán un máximo de 20 horas semanales y que el padre será el encargado de firmar el contrato, en el que se estipulará los horarios de clase y de las capacitaciones. "Después no se deja solo a la gente, va a haber un seguimiento. El convenio lo firman los padres y es un compromiso para no abandonar la escuela", afirmó Follari

El ministerio también oficiará de contralor entre la relación que se establezca entre el beneficiario y la empresa, para evitar abusos. "No hace falta una legislación, es un proceso nuestro interno, de control o auditoría, para que cumpla el capacitador y el chico que se está capacitando. En cuanto detectemos un incumplimiento en cualquiera de las dos partes, el Estado tiene que intervenir. Sabemos cómo controlar y lo vamos a explicar en la última etapa de la puesta en marcha del programa", remarcó a su vez Chacur.