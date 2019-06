Las cuentas de la provincia: reservas intactas y superavit

La ministra Zabala Chacur salió al cruce de Marcos Peña y la oposición puntana.

La ministra Natalia Zabala Chacur informó que remitió las cuentas de inversión correspondientes al ejercicio fiscal 2018 para su análisis en la Legislatura provincial. A su vez, desmintió las declaraciones de Marcos Peña, jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, y de legisladores como Claudio Poggi (senador nacional) y Alejandro Cacace (diputado provincial) al asegurar que la provincia está en déficit.

"Quiero expresar que hace un año y medio venimos escuchando a la oposición hablar no sé si decirlo de manera negligente, maliciosa o ignorante de las finanzas del estado", comenzó la funcionaria.

Primero recordó que Marcos Peña dijo en su informe de gestión anual que la provincia se encontraba bajo déficit. Sin embargo, sus declaraciones parecen haber sido sin basamento. "Basó sus declaraciones en información del Consejo Federal de Inversiones. Y la provincia de San Luis hace muchos años se desvinculó de este órgano, con lo cual, no hay un canal de comunicación directo entre el jefe de Gabinete y la Provincia. Cuando esto fue dicho por Peña, nos comunicamos directamente con el Ministerio de Hacienda, específicamente con Rodrigo Pena (N. de R. secretario de la cartera), le preguntamos de dónde había sacado esos datos y nos dijo que no tenía la menor idea", detalló.

Sobre Poggi, y más puntualmente sobre Cacace, recordó que todos los años las cuentas de inversión son entregadas a la Legislatura provincial. "No entiendo por qué no comprenden que la provincia está bien", subrayó la ministra. "Hay gente que realmente tiene acceso a la información. El diputado Cacace es uno de ellos. Él tiene acceso a las cuentas de inversión y no puede ser que haga una interpretación subjetiva cuando han sido aprobadas por el Tribunal de Cuentas, por la misma Legislatura en su conjunto, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados", argumentó.

La ministra se animó incluso a dar datos sobre las cuentas de este año. "Más allá de eso, que genera una necesidad de salir a aclarar a la población, quiero contarles que esta cuenta de inversión también va con un superávit financiero. Tenemos las reservas intactas, que las busque el diputado (Cacace), que las va a encontrar. Las finanzas de San Luis están sumamente sólidas y lo demuestran las cuentas de inversión", afirmó.

Por último, llamó a la reflexión a los diputados. "Le pido a los legisladores que sean responsables en las palabras y en el ejercicio de su función, que es nada más y nada menos que representar al pueblo. Por favor, llamo a la cautela, a la responsabilidad de cada uno de los que representan al pueblo de San Luis", concluyó.