La exportación evita una crisis del mercado interno

En el inicio de junio, los feriados redujeron la oferta ganadera, lo que impulsó levemente el precio de la hacienda. Hubo una nueva reacción del mercado, apoyada en el faltante y no en la demanda, que hace tiempo puso un tope a las pretensiones de mejora en los precios. El consumo sigue débil, muchos operadores esperan que la tranquilidad en el dólar, la efectivización de las paritarias y la tendencia a la mejora general que se espera de la economía en la segunda parte el año tonifiquen al comercio ganadero. En definitiva, a la demanda de carne, pero por ahora eso no se hace sentir en la comercialización vacuna.



Con la oferta de carne actual, que ronda los 50 kilos por habitante y por año, en otra época los precios hubieran volado y el tema hubiera estado en la tapa de todos los diarios y portales de internet, pero la cuestión cambió. Un poco por las crisis del consumo y otro tanto porque hay una oferta significativa de los sustitutos como el pollo y el cerdo, que fueron incorporados a la dieta de los argentinos en buenas cantidades, por lo que el faltante de carne vacuna ya no es un problema.



Finalmente se va cumpliendo un viejo sueño de algunos en el sector: que el consumo acepte exportar más y que esa demanda sea sustituida por las carnes alternativas. Esto sucede cuando el comercio mundial de carne vacuna se encuentra en expansión debido a la crisis de la producción china en su rodeo porcino.



China tiene 1.400 millones de habitantes, es decir, 30 argentinas a la que necesita alimentar ya que cada año su población mejora el nivel de vida, se urbaniza tentada por las ventajas del progreso en la ciudad y pide más y mejores alimentos. Pero es el único mercado en real expansión, el resto no modificó, al menos sustancialmente, ni sus niveles de demanda ni sus precios. Argentina y los demás países del Mercosur se volvieron dependientes de China en sus exportaciones. De todos modos, la crisis en el gigante asiático es de tal magnitud que todo indica que por lo menos por uno cuantos años la demanda mundial seguirá firme.



En enero–mayo, la producción sumo casi 1,3 millón de toneladas res con hueso y las exportaciones fueron de 275.000 toneladas, lo que representó el 23% del total. En tanto, en mayo las exportaciones llegaron a las 69.500 toneladas, lo que significó casi 27% de lo producido; mientras que el consumo se quedó con el 73%.



Se trata de un reparto impensado pocos años atrás. Todo gracias a China, adonde la Argentina envió en los primeros 5 meses del año el 72% de sus embarques. Las compras del gigante asiático crecieron este año 105%. En lo que va del año las exportaciones de carne vacuna aumentaron 50% interanual, y se proyecta que llegarían al menos a las 660 mil toneladas. Aunque algunos analistas creen que tranquilamente, por las señales que da China, llegarían a las 700 mil toneladas, orillando niveles cercanos a los récords previos al cierre de mercados que impuso el kirchnerismo.



Todo dependerá de la voracidad y de la capacidad de abastecimiento del rodeo y de los frigoríficos que operan al tope de su capacidad instalada y que aprovechan los ingresos por la venta al extranjero para mejorar su infraestructura.



Si para el sector exportador el quinto mes del año se trató del mejor mayo en 14 años, según las estadísticas del analista Miguel Gorelik, de valorcarne.com, el consumo se distribuye la mayor parte de la producción, aunque cada vez es más chiquita.



El abastecimiento local de carne promedia los 50 kilos por habitante y por año, nivel alto respecto de los internacionales pero bajo para los promedios históricos del país.



Esa baja es festejada por los referentes de la producción de pollos y de cerdos. En el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas calculan un consumo de 47 kilos por habitante y por año hasta el momento, que se sostendría en la segunda parte del año con un aumento en la producción está siendo acompañado por el incremento en los encierres.



También crece el sector porcino, pero a menor ritmo. El consumo de esta carne ronda los 15 kilos por habitante y por año, y las exportaciones en términos porcentuales pegaron un alto enorme en términos porcentuales y para una actividad con poca experiencia en los despachos internacionales. Este año la producción creció 5% en el período enero–mayo hasta alcanzar las 258 mil toneladas res con hueso, mientras que las exportaciones sumaron 9.500 toneladas, lo que indica un incremento del 50% interanual.



El cambio que muchos esperaban se está dando finalmente. La carne de pollo y de cerdo están ocupando más espacios en el mercado local y su consumo suma 62 kilos por habitante y por año, al más alto de la historia, y supera por mucho al de carne vacuna en la dieta de los argentinos. Esto pasa un poco por la crisis que obliga a buscar carnes alternativas, otro poco por la importante oferta de esos sustitutos y otro tanto por el aumento en las exportaciones de carne vacuna, sin las cuales las tres carnes estarían percibiendo precios significativamente inferiores.

Precios de la hacienda y de la carne



Según los datos del IPCVA, en junio “los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas leves del 0,2% con respecto al mes de mayo. Medidos contra los valores de junio de 2018, los precios promedio de la carne vacuna del sexto mes del corriente año se ubican un 55,5% por encima”. En tanto, el precio del pollo fresco cayó 3% respecto de mayo, pero sigue teniendo la mayor suba de las tres carnes en forma interanual. Respecto de junio de 2018, su valor en góndola es 75% superior, mientras que en el caso del cerdo el incremento interanual es de 50%".



El informe agrega que “en los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo significativamente inferior (-15,5%) al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en junio de 2018 podían adquirirse 3,29 kilos de pollo fresco entero con un kilo de asado; y en el último mes de junio la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se redujo a 2,78 kilos.



Además, frente al corte de carne porcina, que es el pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo levemente inferior (- 1,3%) y el poder de compra de la carne vacuna se redujo de 1,22 a 1,20 kilos de carne de cerdo comparando los meses de junio de 2018 y 2019”.



Al mismo tiempo, los precios de la hacienda en el Mercado de Liniers, que no mostraron cambios en los últimos tres meses y al menos hasta el arranque de julio, en términos interanuales registran un incremento de 61% los de novillos, 58% los del novillitos, 65% los de las vaquillonas y 90% los de las vacas.



Estos datos dan cuenta de lo que decíamos más arriba: la crisis de consumo le puso un freno al precio en la góndola y es a su vez la principal limitante a la recomposición real de los valores de la hacienda, aún cuando la exportación sigue llevándose la porción mayor de la producción.



Si no fuera por la demanda de los mercados internacionales y especialmente de China, es probable que estuviéramos hablando de una crisis de precios muy importante. En definitiva, la solución no está solamente en abrirse al mundo, sino en contar con mercados demandantes; y antes de esto en tener competitividad para acceder a esos destinos porque aun sin retenciones y sin roes o cupos, si no existiera la demanda china, o si no hubiera crecido tanto, es probable que los pedidos de los frigoríficos por vacas o novillos fueran menores y definitiva eso terminaría afectando también a los precios de la hacienda liviana.