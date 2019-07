Estilo Rítmica San Luis: gladiadoras elásticas

La férrea conducta de las gimnastas rítmicas es digna de admirar. Pasos largos pero medidos, meneo estilístico y caminata acelerada sin prestar atención a quienes ingresan y, mucho menos, si alguien pretende saludarlas, solo deben atender las indicaciones de la profesora.

En “Estilo Rítmica” entrenan nenas desde los 9 años a los 14 divididas entre individuales y conjuntos, y los frutos de la disciplina férrea y a la vez impoluta, se reflejan en las medallas obtenidas y en las sonrisas de las niñas.

“Es fundamental saber de danzas clásicas y ballet”, aseguró la instructora de gimnasia rítmica Ivanna Bechem, para imprimirle ese sello característico a las poses y coreografías. Bechem, la entrenadora, trabaja en conjunto con la maestra de danzas Sabina Valente, porque la base de la rítmica es casi compartida con la danza. “Enriquece un montón saber distintas danzas, desde brasileño, salsa, vals, todo tipo de géneros enriquece muchísimo a la salud de una gimnasta”, agregó Ivana.

Entonces será obligatorio escuchar las veces que sea necesario “Perhaps” para encontrar el ritmo y que el paso vaya al compás del bolero, pero no será solo ese tema. Una de las opciones a librar en vivo es “Improvisación” y les puede tocar al azar bailar salsa, rumba y otras variedades musicales.

Y por el otro lado, también hay esperanzas para aquellas que no hicieron baile clásico, ya que tienen niveles iniciales martes y jueves con la Escuelita, y de a poco van aprendiendo, “desde la base de la gimnasia con los conocimientos de la danza para ir formando nenas nuevas”, dijo Bechem.

Mientras las atletas practicaban con miradas al frente, en alto y sin observar al piso para no desconcentrarse, otro rito (obligatorio) es entrar descalzo a la alfombra -de pelo cortado- de alto impacto, una zona en la que se debe pisar descalzo o con medias, y están prohibidas las zapatillas.

Tras los excelentes resultados de su última competencia, los entrenamientos no se detienen y a pesar de los trofeos obtenidos en el Nacional de Clubes (ver recuadro) la rutina sigue fuerte.

Las campeonas son las del Conjunto AC4, con la capitana Martina Olivera, Camila Schaffer, Lucía Olivera, Camila Pomenich, Alma Vissani y Josefina Faltan.

“La presión la voy a sentir siempre pero me gusta competir porque veo a las chicas de otros clubes de otras provincias y nos conocemos”, comentó Faltan, que comenzó hace 5 años porque vio a una amiga hacer la disciplina y le llamó la atención, se acercó a probar “y me encantó”, confirmó la alumna del colegio "San Marcos".

Las subcampeonas fueron las del Conjunto AC2, con la capitana Guadalupe Rodríguez, Helena Palmero, Galia Alincastro, Anita Romero y Chiara Crespo. Chiara es una de las más pequeñas del club, a los 9 años cursa en la Escuela Digital "Albert Einstein", a los seis comenzó y no para de practicar. Copiaba las coreos de las gimnastas que veía por televisión hasta que su madre le preguntó si le interesaba hacerlo y la llevó al club. A Chiara le gusta competir y cada vez que sale a la pista a mostrar su talento “siento que se me para el corazón... ¡pero no de verdad!”, confesó con ternura, sin querer asustar a nadie porque cuando termina su rutina “siento un alivio”, declaró con una gran sonrisa.

En la Categoría AC4 Nivel B Josefina Faltan, Camila Schaffer y Martina Olivera lograron el 3º puesto en equipo.

En las Individuales (que quedaron clasificadas todas desde el número 15 en adelante) participaron en Categoría Mini Nivel C Guillermina Rodríguez; en Infantil Nivel C María Paz Alcaje; AC2 Nivel B Galia Alincastro; AC3 Nivel B Lucía Olivera, Valentina Romero (que obtuvo Medalla de 4º puesto en manos libres) y Guillermina Santarone (que participará en el Proyecto Dakar 2022).

El equipo de individuales cuenta con Pauline Anlinker, que estuvo lesionada para este Nacional, pero que se reincorpora a los entrenamientos desde la pretemporada de invierno.

“Esta semana nos vamos al campus de invierno de River Plate a entrenar con el staff de entrenadoras de River y con la entrenadora de la selección Galina Adiarkina”, anunció Bechem.