Caneritos: un festejo canino por los 4 años de adopciones

Este logro fue muy importante y nos enseña a los seres humanos que las pequeñas cosas, cuando son hechas con amor en el lapso de un tiempo, pueden lograr milagros inesperados", aseguró Eleonora Olguín, una de las mentoras de la agrupación Caneritos. Ayer, en la plaza del Sesquicentenario, el grupo celebró cuatro años y 650 adopciones responsables de perros alojados en el Refugio municipal de Contención Animal. Hubo shows y feria de platos para poder recaudar fondos y seguir con los rescates de animales.

La iniciativa de llevar los canes hasta el centro surgió de unas pocas amigas que lo consideraron como una posibilidad para que la gente los adopte. "Miriam González vio que había una superpoblación y me contactó para ver qué podíamos hacer, por eso se nos ocurrió traerlos. Parecía un paso chiquito e insignificante pero fue lo mejor que nos ha pasado en la vida porque en este tiempo hemos dado en adopción casi una canera y media", describió Olguín.

Actualmente suman casi 30 los voluntarios que todos los sábados, sin importar el frío o el calor, el sol o la lluvia, seleccionan a las mascotas en el predio de la Comuna, publican sus fotos en las redes sociales un día antes y luego los trasladan hasta Pedernera y Rivadavia para que alguien pueda darles un hogar.

"La adopción responsable implica tener un patio cerrado para evitar que salga a la calle, si no está castrado nosotros nos hacemos cargo de la cirugía y luego el nuevo dueño debe vacunarlos, tratar sus enfermedades y lo que necesite el animal para que tenga una vida normal", resaltó Sandra Livotti, otras de las integrantes de Caneritos.

El festejo empezó cerca de las 15 con un show musical de Vir Contreras y después bailó Martina Giménez, una de las voluntarias más jóvenes que rescata y atiende a los más pequeños. "Tengo 14 años y desde chiquita vengo salvando animales. Había cumplido los 10 cuando empecé. Los primeros que rescaté, me acuerdo patente, fueron dos cachorros que habían abandonado a la vuelta de casa. Me ha pasado que han fallecido algunos enfermos y tuve que sacrificarlos. La gente tiene que entender que lo principal es la castración, de las hembras a los seis meses y de los machos al año; esa es la única forma de que se acaben los animales en la calle", enfatizó la adolescente.

Los vecinos que se acercaron donaron alimento para los canes que están en tránsito. Otra forma de ayudarlos es saldar las cuentas de las veterinarias que atienden a los pichichos. "Trabajamos con Javier Bossa de El arca, con Virginia González de El guadal y con Aubert- Crossa. En la plaza siempre tenemos una alcancía donde pueden colaborar", indicó Olguín.

Durante la tarde recibieron a aquellas personas que decidieron cobijar a un amigo de cuatro patas para rodearlo de amor. Carlos Coria protagonizó una de las primeras adopciones y ayer no quiso perderse la celebración. "Nosotros no adoptamos a los perros, ellos nos adoptan. Cuando la vi, me enamoré, es una hembrita que no era cachorrita cuando la llevamos. Le pusimos Pelusa pero la llamamos la nena. Y ya es parte de la familia. En la casa hace falta el amor de un animal porque es el más puro que podemos encontrar", expresó.