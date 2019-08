Leyes, Alcaraz y Ledesma la rompieron en La Punta

Después de la gran final entre Juventud y GEPU es un buen momento para enfriar las piernas, desacelerar el corazón y hacer un balance. El “Juve” ganó 1 a 0 y se quedó con el Torneo Apertura “María Eugenia Lucero” de la Primera División Femenina, organizado por la Liga Sanluiseña de Fútbol.

Verónica Arias, la autora del gol, hizo un buen partido pero tuvo que salir al inicio del complemento por una lesión muscular. Janet Leyes, además de dar el pase previo a la anotación, fue la figura del partido. Acostumbrada a pararse de 9, jugó por el carril izquierdo. Abasteció a las volantes y delanteras, bajó a recuperar la pelota y se asoció para salir tocando con las laterales. “Ayudé a la 3, bajaba y recuperaba. Cuando podía subía, pero mucho menos. Me salió hasta el pase gol gracias a Dios. En el segundo tiempo jugué de punta aunque no pude convertir”, dijo la jugadora de 21 años. Janet hizo 14 goles y fue la máxima artillera del campeonato. Con gran humildad y los pies sobre la tierra les dio todo el crédito a sus “compañeras”. Y le dedico el título a “mi familia, la hinchada y la gente del trabajo que me permitió salir para jugar”.

Un escalón por debajo de Leyes, brillaron Greta Ledesma (28) y Soledad Alcaraz (21). A Ledesma le tocó la tarea de marcar, sin despegarse, a Paloma Fagiano, la hábil volante de GEPU. Lo hizo con esfuerzo y criterio. Logró anularla en el primer tiempo, cuando Juventud fue al ataque constantemente y alternó buenas y malas en el complemento. Pero nunca se sacó el overol. Fue la imagen del sacrificio. “Fue un partido complicado y me tocó hacer marca fija. Traté de defender los colores como siempre. El profe me pidió que la siguiera a Paloma y yo cumplí. Le quiero dedicar este título a toda mi familia, especialmente a mi mamá y a las compañeras del club”, dijo durante los festejos en el estadio "Juan Gilberto Funes”.

Alcaraz fue la socia ideal de Leyes. Sole jugó de lateral con una elegancia de brasileña. Salió del fondo a puro caño, jugó a un toque con Janet y subió seguido al área rival. “Hace bastante que jugamos juntas con Janet, nos conocemos mucho. Antes yo era volante y ahora marcadora de punta. Este título es para mi mamá, mi familia y mi novio”, expresó.



Copadas. las campeonas posaron con los premios: título, goleadora y valla menos vencida.

Las mejores lobas

“Las Lobas”, pese a la derrota, tuvieron tres futbolistas con muy buenos rendimientos. Florencia Escudero (19), defensora y capitana, tuvo varios duelos cuerpo a cuerpo con Daiana Alaniz en el primer tiempo. Ordenó y sacó al equipo jugando desde atrás durante el complemento y casi hace el gol del empate. Cabeceó en el área rival, pero Marcela Zalazar la sacó centímetros antes de la línea. Al inicio del partido sufrió un golpe fuerte en la cabeza, pero nadie pudo sacarla de la cancha. “Fue un partido muy duro, quizá debimos ordenarnos más. Aún no entiendo cómo lo perdimos porque dejamos todo en la cancha. Demostramos que jugamos limpio y que GEPU tiene un gran equipo. Dejamos todo, no nos guardamos nada”, contó Escudero, con la voz cortada y lágrimas en los ojos.

Paloma Fagiano, la volante creativa de 17 años, atacó bastante sola en la primera etapa. Por eso estuvo contenida, pese a su gambeta desequilibrante. En la segunda, con GEPU volcado al campo rival, se desató y sacó todo su repertorio: caño, quiebre de cintura, pases quirúrgicos y llegadas al área con pelota.

“Tengo un poco de bronca. Creo que merecimos un poquito más por la actitud que tuvimos. El gol fue muy temprano y no pudimos revertirlo. Vamos a seguir trabajando para reparar estos errores, siempre se puede más”, dijo. Fagiano es un diamante joven que puede brillar aún más. Ganas y talento le sobran.

La 5 del lobo puntano es Amira Camargo. Tiene 25 años y un guante en el pie. Por eso muchas de las pelotas paradas son suyas. “Tuvimos dos jugadas muy claras en el segundo tiempo, primero un cabezazo y después otro que sacó Marcela (Zalazar) justo cerca de la línea. Era el empate. Nos tuvieron que golpear (hacer el gol) para reaccionar, tal vez fue tarde”, pensó en voz alta, con bronca y tristeza.



¿Carnaval de invierno? Algunas jugadoras celebraron con agua. Otras terminaron mojadas.

De punta a punta

Juventud ganó el campeonato de punta a punta. Fue invicto en la fase de grupos, en las semifinales y triunfó en la final sin recibir goles. El único partido que empató fue durante la sexta fecha ante GEPU. En los demás encuentros, sumó todas victorias.

No es casualidad que, además de tener a la goleadora, su arquera Carolina Barroso haya ganado el premio a la valla menos vencida. Zalazar, María Gil, María Demaría y Alcaraz fueron una línea de defensa sólida para el "Juve".

Carlos Escudero y Ana Pinelli, la dupla técnica, cambió de nombres pero nunca de estilo. La pelota siempre al piso y al pie, volante mixto (de contención y pase), carrileras que atacan y vuelven a recuperar, enganche que juega a un toque y delanteras en racha. A la hora de defender, todas al campo propio y solo una jugadora para la contra en la mitad de la cancha.

“Trabajamos desde hace mucho por esto y se nos están dando los resultados. Quiero felicitar a GEPU porque dio pelea hasta el final y quedó demostrado que llegaron los dos mejores equipos”, expresó Escudero.

Con la Primera del Juve campeona invicta y la Reserva bicampeona, Pinelli apostó por más: “Ahora vamos por todo con la Selección que es nuestro próximo objetivo”. El dúo está a cargo de la Selección de la Liga Sanluiseña de Fútbol que enfrentará a Mendoza por un lugar en el Torneo Nacional de Ligas de AFA. Junto a ellos está Andrés Pereyra, el entrenador de las arqueras. Gran parte del plantel es la base de Juventud y de GEPU.