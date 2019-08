De Arizona a Hong Kong: Juan Ignacio ganó una beca por 2 años

Juan Ignacio Soto es puntano y tiene 18 años. A pesar de su corta vida ha tenido varias distinciones que lo destacan como un buen estudiante y persona. Después de viajar a Estados Unidos a través del concurso de las Olimpíadas de Conocimiento de la Universidad de La Punta (ULP) y de conseguir una beca en la Universidad Torcuato Di Tella para cursar sus estudios de Ciencias Políticas, en diez días un nuevo desafío lo encontrará en un nuevo continente. Viajará a Hong Kong en donde pasará dos años becado en una de las 17 escuelas que la ONG United World Colleges (UCW, o Colegios del Mundo Unido) tiene distribuidas alrededor del mundo.

Nació el 24 de setiembre del 2000 en las cercanías de la localidad de Arizona donde residió hasta el año pasado. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios en las escuelas públicas de la zona. A pesar de tener un buen desempeño académico aseguró que lo que más lo moviliza es su deseo de viajar y conocer otras realidades de primera mano. La nueva experiencia en Oriente le va a permitir realizar un trabajo de servicio. "Espero sea una experiencia transformadora. No sé qué voy a hacer a mi regreso", contó con la certeza de que el tiempo que pase fuera del país cambiará sus intereses.

Además podrá elegir algunas materias que, una vez aprobadas, lo llevarán a conseguir un título de Bachiller Internacional.

"La experiencia consiste en vivir en el campus de la escuela Li Po Chun en la que cursaré las materias que yo elija dentro de las disponibilidades que ofrezcan. Además habrá chicos de todo el mundo con los cuales en los tiempos libres podremos intercambiar experiencias y conocimientos, y con los cuales aspiro generar lindos lazos de amistad", detalló Soto.

Según explicó el joven, la UWC tiene una sede en Villa Mercedes en la que él se anotó y comenzó la carrera por su sueño, tal como lo plantea la ONG internacional, de unir culturas y pensar en una mejor futuro, más pacífico y menos desigual. Rindió dos veces un examen en el que según explicó no hay respuestas correctas o incorrectas. "Son preguntas para conocer cómo pensamos, qué queremos y cómo somos", aseguró.

Recién en el segundo intento, Juan Ignacio pasó a otra instancia en la que los jóvenes preseleccionados participan de un campamento en el que realizan diversas actividades. Esta vez ya no para lo que puedan decir, sino para verlos en acción. "El campamento fue el año pasado en Buenos Aires. Fueron tres días de intensa actividad. Después me confirmaron que mi destino sería Hong Kong y que allí pasaría dos años preparándome en varios aspectos de mi vida", dijo y agregó que el sistema ofrece varias experiencias en las que varía la cantidad de tiempo y el lugar.

Al momento de hablar con El Diario de la República se encontraba realizando trámites personales para viajar con la mayor cantidad de cuestiones resueltas. Está expectante y ansioso por dilucidar lo que lo espera al otro lado del mundo. "Entendí que la parte académica es un medio para alcanzar lo que uno busca. Yo siempre fui muy curioso y mis gustos por los viajes me llevaron a UCW. Me gustó la forma en la que trabajan, ya que no solo acceden aquellos jóvenes que tenemos un apoyo familiar o por los saberes de cultura general. Inclusive aquellos que no cuentan con los medios económicos para costearse el viaje pueden recibir becas de hasta el 100 por ciento", explicó sobre el proyecto. "Mis pasajes aéreos los conseguí por intermedio de la Municipalidad de Arizona".

Juan Ignacio es muy querido en la localidad en la que creció, no solo por sus compañeros de escuela que lo conocen de toda la vida sino también por grandes y chicos. Fiel a sus convicciones solidarias, algunos vecinos recordaron que supo ayudar a una niña del pueblo, en el que viven 1.800 personas, que tenía leucemia. Él junto a sus compañeros organizaron varias actividades para poder recolectar fondos.