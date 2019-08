Acuerdos bajo riesgo

Cuando a Yasser Arafat se le negó en 1988 una visa estadounidense para poder hablar ante las Naciones Unidas en Nueva York, la Asamblea General desafió a Washington al trasladar temporalmente al máximo órgano de la ONU a Ginebra, por primera vez en la historia del foro mundial.

El ya fallecido líder de la Organización para la Liberación de Palestina, quien había sido orador de la ONU anteriormente en 1974, golpeó al gobierno estadounidense de la época cuando dijo durante su discurso que “nunca se me ocurrió que mi segunda intervención ante esta honorable Asamblea, desde 1974, tendría lugar en la hospitalaria ciudad de Ginebra”.

El gobierno de Donald Trump, dentro de su batalla con Irán, impuso una serie de sanciones políticas y económicas al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, incluso cuando Washington, paradójicamente, proclama que la crisis con Teherán solo puede resolverse diplomáticamente.

Las sanciones a Zarif, impuestas el 31 de julio, también le impedirán integrar la delegación iraní a la próxima Asamblea General de la ONU, a partir del 17 de setiembre, y participar en seis reuniones de alto nivel que tendrán lugar posteriormente en el foro mundial en Nueva York.

Si a Zarif se le niega una visa, como muchos prevén, será una violación del acuerdo de 1947 entre la ONU y Estados Unidos, relativo a la sede en Nueva York, según el cual Washington debe facilitar y no obstaculizar el buen funcionamiento del organismo mundial.

En el caso de la OLP, no era un Estado miembro de la ONU de pleno derecho, pero Irán es un miembro fundador del organismo mundial.

La administración Trump ya ha incumplido o abandonado varios acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015, el acuerdo nuclear iraní de 2015 y, más recientemente, el histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987 con Rusia, que ayudó a sellar el final de la Guerra Fría.

James Paul, que se desempeñó como director ejecutivo del Foro de Política Global (1993-2012), un monitor independiente de las políticas de la ONU, dijo a la agencia IPS que las sanciones impuestas a Zarif han dado otro golpe a la diplomacia y al arreglo de disputas.

Zarif, señaló, no es solo un diplomático muy respetado y una de las figuras más populares del gobierno de Hassan Rouhani, es quizás la figura en Teherán más capaz de ayudar a resolver la espiral del conflicto entre Teherán y Washington.

“Un aspecto importante del movimiento de Washington contra Zarif ha pasado desapercibido: el impacto en las Naciones Unidas”, agregó.

Existe una gran posibilidad de que Washington viole sus responsabilidades como país anfitrión de la ONU, ya que las sanciones de viajar a Estados Unidos impedirán que Zarif asista a la sesión de apertura de la Asamblea General y a las reuniones posteriores, señaló.

“Tal medida violaría el Acuerdo de la sede de Estados Unidos y la ONU de 1947”, dijo Paul, autor del libro “De zorros y gallinas: la oligarquía y el poder mundial en el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Tradicionalmente, añadió, la sesión de apertura trae oradores de alto nivel de todo el mundo. Es importante no solo como momento para discursos de alto perfil, sino también de encuentros y negociaciones privadas, lejos de la atención pública.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo el 6 de agosto que “obviamente, tendremos que esperar y ver qué sucede en la Asamblea General”, respecto a la presencia del ministro iraní.

“No hago predicciones, pero Estados Unidos tiene obligaciones bajo el Acuerdo del país anfitrión, al igual que otros países que albergan sedes de la ONU o conferencias de la ONU. Y, como cuestión de principio, esperamos que todos los países con tales obligaciones estén a la altura de esas obligaciones, pero tendremos que esperar y ver qué pasa”, dijo Dujarric.

En principio, todos los acuerdos se suscriben para ser honrados con las acciones. Con Trump al mando de la principal potencia global, muchos acuerdos han sido destruidos. Otros están bajo riesgo. No es bueno. No está bien. Y la diplomacia se destruye.