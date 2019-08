ICA lleva la bandera del vóley de Villa Mercedes

Se acerca una nueva edición de la Liga B1 de Voleibol Masculino e ICA Sports, primer club de Villa Mercedes en formar parte de la competencia, trabaja con todo buscando dejar una buena imagen en la localidad bonaerense de Chapadmalal. La misión, para nada fácil, será sumar experiencia y tratar de mantener la categoría.

El torneo de ascenso, organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), se llevará adelante en la ciudad balnearia del 21 al 25 de agosto, contará con la participación de quince equipos de diferentes regiones del país y otorgará dos boletos hacia la A2.

"Venimos preparándonos hace tiempo. Durante la semana entrenamos con pelota y hacemos trabajos en el gimnasio. Y los fines jugamos partidos o realizamos doble turnos. Si te pones a pensar practicamos cinco días, queremos hacer una buena participación", le contó a El Diario de la República Darío Soru, entrenador de ICA Sports.

"La Liga B1 es exigente, tiene un nivel altísimo y no podes jugar relajado. Hay que estar al ciento por ciento y nosotros vamos a buscar eso. Los jugadores están motivados y enfocados, asumieron la responsabilidad y el cuidado que se debe tener, siendo un equipo amateur", agregó el DT, cuyos dirigidos accedieron al torneo tras llegar a la final del Campeonato Provincial (perdió ante Lafinur, pero los puntanos, que irán también a Chapadmalal, mantuvieron la categoría la pasada edición).

Junto al Instituto Cultural Argentino y Lafinur, lucharán durante cuatro jornadas (el miércoles 21 habrá reuniones técnicas) buscando dar el salto de calidad Regatas de Mendoza, Banco Hispano y Ausonia de San Juan, Banco Provincia, Belgrano y Mar Chiquita de Buenos Aires, Rowing de Entre Ríos, Regatas de Corrientes, Instituto Pellegrini de Tucumán, El Biguá de Neuquén, Waiwen de Chubut y Escuela Municipal y Amucova de Santa Cruz.

Para alcanzar un rol protagónico y mantener la categoría, Soru tendrá a su disposición la base del plantel que consiguió el subcampeonato, más tres refuerzos que ayudarán a elevar el nivel.

"Sumamos a tres jugadores, uno de ellos es Juan Manuel Tuninetti, de Río Cuarto, que si bien estuvo en el provincial lo contamos como refuerzos. Los otros dos son Germán Arregui y Ricardo Rojas, ambos de Mendoza. Tuninetti es punta. Arregui puede actuar de central o punta, es polifuncional; y Rojas es central”, comentó.

En cuanto al punto fuerte del equipo, el DT señaló: "Tenemos un ataque muy bueno, con jugadores de brazos pesados. Después hay cosas para seguir corrigiendo, como la recepción en los saques, un tema que con los refuerzos hemos ajustado".

Como todo torneo de ascenso el aspecto económico es fundamental, y el conductor de ICA Sports especificó que reunieron dinero “trabajando en distintos eventos. El Gobierno de la Provincia nos ayuda con el viaje e hicimos un plan de sponsoreo con las camisetas, en donde los comercios locales nos dieron una mano”.

Si bien el armado de las zonas y el fixture no se detallaron aún, el conjunto sanluiseño sabe que la apuesta no será fácil. La vara estará alta y habrá equipos persiguiendo objetivos diferentes. Algunos pelearán por llegar a la A2 y otros por no perder la categoría.

En este último lote está ICA Sports, debutante absoluto y primer equipo de Villa Mercedes en entrar al certamen. “Debido al nivel y a las modificaciones del reglamento (se permite incorporar dos jugadores de la A2) apuntamos a estar en mitad de tabla, mantener la plaza pensando en el año que viene”, cerró Soru, que cumple con la puesta a punto en el polideportivo del Instituto del Carmen, la escuela Nº 34 Raúl Basilio Díaz y el estadio Arena en La Pedrera.