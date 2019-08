Argentinos derrotó a San Martín de Tucumán en los penales

Argentinos Juniors avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, al vencer a San Martín, de Tucumán, en la definición con remates desde el punto del penal por 3 a 2, luego de igualar 0 a 0 en los 90 minutos.



El conjunto de La Paternal encontró en los penales la chance de seguir en la competencia después de jugar un partido sin grandes emociones, donde por momentos fue superado por su adversario.



La poca efectividad de los jugadores de San Martín, que erraron cuatro remates sobre seis posibles, le allanó el camino a Argentinos Juniors, que si bien chocó contra Ignacio Arce, que atajó tres penales, pudo desnivelar con las conquistas de Fausto Vera, Miguel Torrén y Carlos Quintana.



Lanús será el próximo escollo del "Bicho", equipo que juega en la Superliga y dejó en el camino a un adversario de una categoría inferior, la Primera Nacional, pero eso no se notó en el campo de juego.



Argentinos Juniors tomó la iniciativa en el arranque del partido, tuvo el control de la pelota y jugó en terreno rival, pero nunca llegó a inquietar a Arce.



El contragolpe parecía ser la vía de los tucumanos para atacar y así fue que Ramiro Costa marcó un gol que no fue convalidado porque el árbitro Fernando Espinosa que sancionó una falta previa de Gonzalo Rodríguez.



Con el correr de los minutos se acrecentó la figura de Juan Marcier y el balón comenzó a pasar por los pies de Claudio Mosca.



A partir del trabajo de los volantes San Martín se hizo protagonista del juego y contó con una gran chance para desnivelar pero Rodrigo Moreira remató desviado cuando quedó libre de marca en el área de Argentinos.



Poco cambió en el segundo tiempo ya que Argentinos buscó el desnivel sin ideas, aunque la mejor chance la tuvo el conjunto tucumano que sobre el final pudo ganarlo, pero Luciano Pons no pudo conectar un centro de Lucas Diarte a pocos metros del arco de Lucas Chávez.