Barcala, un soldado negro

La grieta entre kirchneristas y macristas está lejos de ser la primera que divide a los argentinos. La madre de las grietas, en el siglo de la organización nacional, fue la que enfrentó a unitarios y federales. Y se cargó la vida de hombres que habían sobrevivido a la guerra por la independencia del país, pero perecieron en los conflictos por organizarlo. Algunos nombres serán ignotos por toda la eternidad. Pero a otros los conserva la memoria, aun entre la bruma de los datos imprecisos. Tal es el caso de Lorenzo Barcala, soldado mulato de San Martín que murió fusilado en Mendoza, el 1° de agosto de 1835, acusado de participar en una conspiración.

Lorenzo fue uno de los tantos hombres negros, mulatos, mestizos, pardos, que engrosaron las filas del ejército del Libertador. Dato al margen: en la lucha por la emancipación San Luis también aportó en ese aspecto. La primera misión de servicio a la causa patriota por parte de Juan Pascual Pringles fue llevar un contingente de esclavos de esta provincia para sumarlos al reclutamiento en el campamento de El Plumerillo.

Hijo de una esclava africana, Lorenzo nació en Mendoza en 1795. Fue criado por el escribano del cabildo de esa ciudad, Cristóbal Barcala, y aunque en diversa bibliografía es mencionado como esclavo, el investigador del Conicet Orlando Morales afirma, basándose en el análisis de diversos documentos, que el futuro soldado de San Martín, si no nació libre, a muy temprana edad adquirió esa condición. Lo que no está claro es cómo la obtuvo. De modo que la relación de Cristóbal y Lorenzo no habría sido de amo-esclavo, sino casi de padre-hijo de crianza.

En un testamento en 1831, la esposa del notario dio fe de que ellos habían criado al pardo Lorenzo. Un año antes lo había declarado único heredero, con la condición de que cuidara de ella. Buen músico y bailarín, Lorenzo también destacaba por su buena formación cultural, lo que llamaba la atención por su origen. Se casó con Petrona Videla en 1819. Barcala se incorporó en 1815 a las milicias de Pardos de su ciudad. Y luego, con el grado de sargento, San Martín lo puso al frente del batallón de negros del Ejército de los Andes. Luego combatió en la guerra contra Brasil, por la Banda Oriental, la actual República Oriental del Uruguay. Tuvo la misión de conducir al campo de batalla a las tropas reunidas en San Luis.

Cayó prisionero de los brasileños y fue canjeado al fin de la guerra, en Río de Janeiro. Por sus muestras de valor fue ascendido al grado de teniente coronel.

Y al regresar al país no pudo mantenerse al margen de la guerra civil iniciada por el levantamiento de Lavalle contra Dorrego, señalado como el primer golpe de estado de la historia nacional.

Luego, acusado de sedición, tras un juicio sumarísimo fue fusilado en la plaza de Mendoza. Barcala es un testimonio no solo de lo cruento de aquella primera grieta nacional. También lo es de la presencia de los negros en la historia de un país que presume de no tenerlos.