Los remedios subieron más del doble desde 2018

El precio de los medicamentos subió el doble desde el año pasado, y en muchos casos mucho más que esa cifra. Además, desde las PASO el incremento fue del 20%, según afirmó el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, quien precisó que desde 2015 hasta la actualidad el aumento en este rubro fue de casi un 300%.

"La industria farmacéutica es la beneficiaria en todo esto. La devaluación se produjo el lunes 12 de agosto y automáticamente hubo corrección de precios", explicó.

Señaló que este aumento afecta sobre todo a las personas mayores, "donde hay un mayor consumo de medicamentos. La devaluación se trasladó sin análisis de costos, sin autorización del Ministerio de Salud y de forma unilateral".

Deuco pidió un control estricto y precios máximos fijados por el Estado. Según los datos relevados por la entidad, el Silidral Uno (para la osteoporosis posmenopáusica) pasó de 464,52 pesos en 2018 a 870 en agosto de este año; el Sifrol (Parkinson), pasó de 3.790,12 a 8.656,19 pesos; el Amisped Pediátrico (asma) de 734,38 a 1.502,56 pesos; y el Ambien (insomnio), de 240,51 a 478,04 pesos. Además el Danantizol (tiroides) pasó de 61,28 pesos a 214,47; el Amaryl (diabetes), de 271,26 a 570,82; el Dipni (hongos), de 209,18 a 433,25 pesos; el Diural (antihipertensivo), de 54 a 102 pesos; el Dilatrend (antihipertensivo), de 128,29 a 506,90; el Dolo Glucoarrumalon (antiartrósico), de 789,26 a 1.617,75 y el Nabila (antihipertensivo), de 141,09 a 256,78.

"La gente va a la farmacia y le pide al farmacéutico que le venda una 'tirita de diez', si le puede fraccionar cinco comprimidos o no lo compra, porque no lo puede comprar o no le alcanza la jubilación, la pensión o el ingreso que tiene".

Denunció que "también hay una reducción de beneficios que daba el PAMI: cubría muchos medicamentos al 100% y ahora no los cubre".

"Los jubilados con una jubilación de menos de 13 mil pesos tienen que comer, vestirse, comprar medicamentos, y obviamente que no les alcanza", lamentó.