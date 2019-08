El programa "Transporte para Todos" ya conecta a casi 80 localidades

A pesar de que ninguna empresa nacional o provincial de transporte pase por ahí, en la provincia, un vecino de un paraje lejano puede trasladarse a una ciudad grande para ir a un hospital, realizar algún trámite o simplemente hacer compras. El programa "Transporte para Todos" conecta mediante minibuses a casi 80 localidades de San Luis a través de 24 corredores y actualmente alcanza al 15 por ciento del total de los pasajeros puntanos, según aseguraron en la Secretaría de Transporte.

"El programa es un orgullo para nosotros. Queremos destacarlo porque transporta aproximadamente al 15 de por ciento del total de pasajeros que utilizan el transporte automotor en la provincia de San Luis. Es decir que su importancia es indiscutible. Es hermoso porque gracias a esto las personas que viven en los parajes, mayormente, tienen la posibilidad de acceder a las ciudades más importantes en cuanto a cantidad de población", manifestó Diego González, secretario de Transporte.

Luego agregó: "De no existir, estos vecinos deberían resolver los viajes por sus propios medios, que en algunos casos puede resultar en sentirse, más que nada, aislados del resto. Este programa muestra cómo se puede integrar el territorio provincial favoreciendo lo que es el progreso social y cultural, además de contribuir con el desarrollo de las economías regionales".

"Transporte para Todos" consiste en un servicio que prestan dueños de vehículos o empresas a través de minibuses, que conectan en determinados días y horarios (depende de cada corredor) a las distintas localidades. Todas las unidades deben cumplir las normas de seguridad que tiene la Secretaría de Transporte, que realiza verificaciones periódicamente con su cuerpo de inspectores.

"El Gobierno hace un aporte financiero, un fomento a estos prestatarios para que puedan llevar a cabo el servicio. Hay un esfuerzo conjunto de empresas, Gobierno, en algunos casos municipios que suman (como Lafinur por ejemplo) y los pasajeros que son los que abonan el pasaje", indicó González.

En cuanto a la ampliación del programa, en la secretaría destacan que en esta última gestión se sumaron tres corredores nuevos y que está previsto continuar con su expansión, tal como ha venido siendo desde su nacimiento.

El secretario afirmó que "el programa está próximo a cumplir los doce años de vida. Nació en 2007 como una idea concebida por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Desde aquel momento inicial que la provincia, junto con algunos municipios, puso lo que es la piedra basal de este sistema, hasta hoy no ha parado de crecer. Así que seguramente por la evolución que hemos tenido en esta gestión, teniendo en cuenta que estamos hace pocos meses, vemos que a medida que pasa el tiempo la necesidad de ampliar el programa es recurrente".

Al tener un sistema totalmente distinto al del transporte interurbano, el ex ministro de Seguridad resaltó que la crisis que vive el sector en todo el país, a causa de la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, no afectó al programa que integra a los parajes con el resto de la provincia.



El Interurbano, en calma

Por el contrario, en el transporte Interurbano aún persiste una situación delicada que se originó a comienzo de año cuando se concretó la quita de los subsidios.

"Se está prestando normalmente el servicio. Existe un reclamo por parte de los trabajadores de escalas salariales atrasadas y la situación de las empresas no es la mejor. Pero hay que destacar que el servicio se presta con normalidad. Tanto la UTA (Unión Tranviarios Automotor) como nosotros estamos buscando soluciones permanentemente", aseguró González.

Por último confirmó que no está planeado ningún tipo de ajuste en las tarifas: "El último aumento previsto se dejó sin efecto y aún no hay ningún pedido de incremento por parte de las empresas. Esta realidad es la misma en quince provincias argentinas. El presidente Mauricio Macri no puede firmar un decreto sentado en un escritorio, que lo que hace es cortar una parte del Presupuesto Nacional que era para las provincias, para quedárselo el Estado central. Afectó el derecho al transporte que tiene gran parte del país. Hay ciudades como Paraná que tienen un problema ya irresoluble".