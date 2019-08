Mercado Libre cumplió 20 años y sus acciones se dispararon en Wall Street

La acción de Mercado Libre subió hoy 10% en Wall Street tras informar muy buenos resultados en su último balance, por lo que la capitalización bursátil de la compañía fundada en la Argentina superó a la del gigante EBay.

Esos resultados coincidieron con la celebración de los 20 años de Mercado Libre.

El título de la empresa, que cotiza en el Nasdaq, saltaba 11,30% y tocaba los US$ 483, el máximo valor histórico.

La disparada de la acción, que llevaba su capitalización bursátil a los US$ 33.750 millones, se produce un día después de que informara un resultado mejor del esperado por los analistas financieros.

La compañía alcanzó en el segundo trimestre del año ventas por US$ 545,2 millones, un 63% más que en 2018, frente a los US$ 504,6 millones que preveía el mercado.

La compañía alcanzó un volumen de pagos de US$ 6.520 millones, con un alza del 47%.

"Justo 20 años más tarde, esta si que no la hubiésemos imaginado nunca jamás", tuiteó Marcos Galperín, fundador y CEO de la empresa, que mostró una imagen del valor de Mercado Libre -US$ 34.890 millones- y la comparó con el de Ebay, el gigante de Estados Unidos -US$ 34.300 millones-.

Por sus 20 años, Mercado Libre recreó el garaje donde empezó el proyecto de comercio electrónico.

En la actualidad, Mercado Libre tiene operaciones en 18 países de la región, con más de 11 millones de vendedores y 40 millones de compradores que realizan un promedio de 11 compras por segundo.

Cuenta con más de 3.800 empleados en la Argentina distribuidos en sus centros de desarrollo de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Paraná y Rafaela.

Para quienes deseen vivenciar los inicios de la experiencia, el garaje abrirá al público con cupos limitados y será a través de las redes sociales de Mercado Libre que se anunciará la modalidad de visita.

"Celebramos los 20 años mirando hacia adelante: estamos enfocados en construir el futuro del comercio y las finanzas. Un comercio electrónico más sustentable, que considere el cuidado del planeta y las nuevas fuentes de energía. Una compañía más inclusiva, que piense en las habilidades del trabajo del siglo XXI para una sociedad más diversa", afirmó Galperin.

El crecimiento de la compañía dio origen a las unidades de negocio Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Créditos, Mercado Shops y Mercado Libre Publicidad, conformando un completo ecosistema de compra-venta de productos, servicios, pagos, cobros, créditos e inversiones, fomentando la inclusión financiera.

"Seguiremos enfocados también en facilitar el acceso al crédito y al capital de trabajo y en dar batallas para democratizar el acceso a más servicios financieros e incluir en el crecimiento a todos los sectores y a todas las regiones", dijo Galperin.

NA