Tecnología para hacer actividad física

El uso de la tecnología suele estar asociado a la inactividad física y al sedentarismo. Algo que era una realidad hace un tiempo pero hoy no es del todo cierto. Los avances tecnológicos se dan para ayudar a las personas y su actividad física no es la excepción. Hay opciones de todo tipo, como apps que enseñan a hacer ejercicios o relojes que monitorean la actividad cardiaca a la hora de jugar al fútbol o correr. Ya no hay excusas para transpirar un poco.

Dentro de la actividad física hay un gran mundo que incluye tanto a profesionales o personas que hacen de eso su estilo de vida como a gente que quiere iniciarse y no sabe cómo empezar. Para todos hay una alternativa tecnológica. Pero sea el caso que sea siempre es bueno llevar un registro de la condición física.

En muchas versiones de iPhone o Samsung posiblemente se encuentren entre las apps preinstaladas. Se trata de "Salud" de Apple o Samsung Health. Ahí se puede registrar datos como la altura y el peso, así como también hábitos alimenticios y de sueño. Con el tiempo se puede llevar un control y ver qué se puede mejorar para estar más saludable. También estas apps monitorean los pasos que se dan (tiene que estar activada la ubicación) y pueden programar planes de caminata o trote. Los smartwatches también son una opción válida para aquellos con el bolsillo un poco más holgado.

Antes de hacer cualquier tipo de actividad física siempre es importante calentar los músculos a través de ejercicios de estiramiento para evitar lesiones. Esto es para todos. Los profesionales o los más habituados lo saben y lo hacen, pero es importante que lo entiendan los que se inician. Si no se sabe por dónde empezar, la tecnología llega al rescate. "Ejercicios de estiramiento" es una app sencilla pero muy práctica para mostrar el ejercicio de una forma muy didáctica.

Si el interés no está en el exterior y la intención es estar en la casa, también hay aplicaciones. "Reto Deportivo de 30 días" y "Entrenamiento en 7 minutos" son plataformas que además de enseñar ejercicios, proponen una rutina diaria. Tiene distintas opciones para ejercitar ciertas partes del cuerpo o la totalidad. Ambas funcionan tanto en Android como en iOs.

Por último, la recomendación para gamers. Los videojuegos de consola hace años ya ofrecen opciones para hacer ejercicio físico sin tener la necesidad de alejarse de la pantalla. La más conocida es la Nintendo Wii, que se lanzó hace ya más de diez años. Tanto Xbox como PlayStation tienen también herramientas similares, aunque no todos sus juegos funcionan con esa modalidad. Todas reflejan el movimiento del jugador, a través de los mandos especiales, en la pantalla, ya sea con sensores o cámara.