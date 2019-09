Un pescador puntano sacó un monstruo de más de 6 kilos

Para Wilson Lucero la de este sábado será la mejor pesca de sus casi 25 años de práctica. El tilisaraense logró extraer del dique San Felipe una carpa de 6.580 kg. tras una ardua batalla de más de 15 minutos.

El hombre de 31 años se dedica a guiar expediciones de pesca en ese dique y había ingresado en una embarcación con otros aficionados que llegaron de Villa Dolores. Parecía "un día más en la oficina" para Wilson, pero cuando estaban a punto de emprender el retorno porque el sol caía inexorablemente, se encontró con lo que el mismo definió como un "hermoso pique".

"Tengo experiencia sacando peces grandes, tuve la suerte de pescar un pejerrey de 1.5 kg en este mismo dique, que de hecho es lo que vinimos a buscar", le contó Wilson todavía sorprendido a El Diario y agregó: "Me sorprendió mucho que la tanza y el equipo resistan, estaba tirando a fondo y no estaba preparado para semejante monstruo. Cuando lo vi cerca de la balsa me dio mucho apuro por sacarlo", relató.

Wilson es amante de la pesca desde niño, pasaba muchas horas en el dique y, a medida que fue creciendo, se las ingenió para construir una balsa que luego comenzó a alquilar para excursiones de pesca incentivado por sus familiares y amigos. Hoy está a cargo del Club Náutico Deportivo San Felipe.