Arrancó un ciclo de charlas para pensar y "Sentir en Verde"

Arrancó un ciclo de charlas para ayudar a reforzar el vínculo entre las personas y el ecosistema. La organización está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, que denominó al ciclo "Sentir en Verde", como una forma de generar empatía con lo que sucede. Ayer le tocó al ámbito de la juventud, por lo que trataron temas vinculados para aquellos que tienen la mayor responsabilidad a futuro, que es la de repensar el planeta que quieren para vivir.

El ciclo comenzó a las 12 en el Edificio de La Herradura en Terrazas del Portezuelo, donde funciona el Programa de la Juventud. Allí estuvieron la secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza, la jefa del Programa Juventud, Greta Gali y el disertante Fernando Moschella, quien desempeña tareas como jefe del área Proyectos Ambientales. Durante una hora, cerca de 50 jóvenes interactuaron sobre las inquietudes que genera un tema que les compete a todos.

Para romper el hielo, Spinuzza sostuvo: "Hace tiempo que pensamos en un plan que se use como paraguas de las acciones que se realizan en la Secretaría Provincial, desde hace muchos años. 'Sentir en Verde' fue el nombre que elegimos para generar espacios de diálogo con diferentes sectores de la sociedad, para que todos juntos podamos replantearnos el planeta en el que queremos vivir. Y de esa manera generar conciencia de las conductas y los hábitos diarios que tenemos para contribuir al cuidado del medio ambiente", analizó al comenzar la primera de muchas jornadas que vendrán en los próximos meses.

Spinuzza destacó que casualmente presentaron las jornadas de concientización en un período en donde los jóvenes de todo el mundo reclaman a sus gobernantes medidas para atacar la emergencia climática emergente. "Hace pocas horas fueron protagonistas y lo seguirán siendo en las venideras. Todos escucharon a la joven sueca Greta Thunberg en su discurso en la cumbre del Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que estuvo acompañada de otros pares de distintos países para interpelar a los diferentes jefes de Estado", contó y agregó: "Lo que no es azaroso es que nuestro gobernador, Alberto Rodríguez Saá, mostró su apoyo y su admiración por la joven líder. Sabemos que él es un gobernante que siempre apuesta y apoya a la juventud, además creó el tratado de paz y progreso hace 10 años".

También contó que Bruno Rodríguez asistió a la histórica cumbre internacional en representación de Argentina. "Estuvo en San Luis y muchos de ustedes lo recordarán porque participó en una charla en este mismo edificio para contarnos su visión sobre el planeta que habitamos. Bruno se llevó una buena impresión y se fue impactado por la diversidad de políticas públicas que tenemos en materia de medio ambiente", contó y adelantó que el Ejecutivo está dispuesto a agudizar los controles de aplicaciones de agroquímicos y de deforestación, dos inquietudes que fueron incluidas en la agenda del joven, luego del encuentro que tuvo con Rodríguez Saá.

"Estamos afilando los controles en el uso de agroquímicos y en la deforestación de bosques nativos. Ya sea que se trate de emprendimientos productivos o para loteos, tenemos la voluntad de evitar que se dañen los bosques de la provincia que, lamentablemente, sabemos que sucede. Con esa acción buscamos un cambio de conciencia que se da en un proceso que ya no tiene vuelta atrás", destacó la secretaria de Medio Ambiente.

Entre las primeras conclusiones, Spinuzza explicó que los seres humanos destruyeron el planeta en muy poco tiempo. "Fue todo producto del capitalismo que creó un sistema económico basado en la explotación ilimitada de los recursos naturales. Nosotros en nuestro tratado de paz planteamos que continúe el progreso, pero que no sea a costa de nuestra propia casa. Además el capitalismo generó desigualdades sociales entre las que están las mujeres. En lo laboral siempre somos las mujeres las que estamos en peores condiciones y con ingresos más bajos que los hombres, porque tenemos que atender el hogar y a los hijos. A eso se le suma que cuando ocurre una catástrofe mundial ambiental, somos las más afectadas por una situación socioeconómica, deficitaria", destacó y analizó la importancia de decir lo que pasa.

La primera de muchas

Moschella le habló a los jóvenes que trabajan en el programa, no solo de cuestiones especificas del cuidado del medio ambiente, sino también del poder que cada uno tiene para cambiar la realidad. "Los adultos no hablan muy bien de las nuevas generaciones. 'Que no saben lo que quieren', 'que son irresponsables', sin embargo eso no es así. Debemos demostrarlo siendo personas críticas, que piensan y luego actúan en consecuencia", destacó.

Además detalló la diferencia entre la naturaleza y el medio ambiente. "Entender que la naturaleza es la fuente de los recurso para un desarrollo sostenible es la clave. Comprender que lo que extraemos de ahí no permite crear un medio ambiente", explicó el funcionario.