Se conoció el significado del emoji que tira humo por la nariz

Quienes utilizan al emoji que tira humo por la nariz podrían estar expresando mal su estado de ánimo o sentimientos. Ahora las redes sociales fueron el medio para conocerse de qué se trata este dibujito.

El general todos lo asocian a un estado de enojo, porque representa "cara de odio", cuando en realidad es un símbolo de triunfo, orgullo, dominio y empoderamiento.

Así lo determinó el Unicode 6.0 en 2010 con el nombre "Face With Look of Triumph" (cara con mirada de triunfo). Se agregó a Emoji 1.0 años más tarde, en 2015.