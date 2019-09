Servicios básicos: el Gobierno invirtió más de $2 mil millones

En los últimos cuatro años hicieron obras para proveer gas, agua, electricidad, cloacas y pavimento a los vecinos.

Un informe del Ministerio de Obras Públicas asegura que durante estos últimos cuatro años de la actual gestión del gobernador Alberto Rodríguez Saá, el gobierno provincial ya invirtió más de dos mil millones de pesos en obras de servicios básicos para los vecinos. Más de cien proyectos ya se finalizaron y hay otros quince en ejecución actualmente. Los trabajos, que incluyen la provisión de electricidad, gas, agua, cloacas y pavimento, se llevaron a cabo en los nueve departamentos provinciales.

Quizás la actual gestión de Gobierno, respecto a infraestructura, sea recordada por el Estadio La Pedrera, las nuevas escuelas que abrieron o el inicio de la construcción del nuevo Hospital Central. Sin embargo hay un montón de obras que se hicieron que no se ven a simple vista, pero que tienen un impacto invaluable para muchas personas.

"Hemos llevado agua de riego para productores, agua potable para las familias, gas en donde antes era impensado, energía eléctrica a parajes que no podían encender un ventilador en verano o dar clases con computadoras en una escuela del interior, pavimento a quienes se les hacía difícil transitar por un camino. Estas obras acortan distancias entre los puntanos, nos acercan y nos permiten seguir proyectando el crecimiento de comunidades en diferentes sectores de la provincia", aseguró Felipe Tomasevich, ministro de Obras Públicas.

Luego continuó: "Estas obras son gestión porque demuestran la proyección a futuro y la visión de nuestro Gobernador. Estos proyectos quizás no se lleven las miradas ni los flashes porque son en su mayoría 'escondidas': cañerías que van bajo tierra o acueductos que nadie puede ver, pero son obras que hacen a una mejor calidad de vida de los puntanos".

La inversión total que se ha hecho en servicios básicos es de 2.387.136.672,44 pesos. Entre las más importantes, en cuanto a presupuesto, están, por ejemplo, la ampliación de la Estación Transformadora de Luján, la construcción del Camino de Circunvalación del Dique Cruz de Piedra o el Acueducto San Martín. En total son 123 proyectos que se distribuyeron en todos los departamentos e incluyen tanto ciudades grandes como pequeños parajes.

Dentro de los rubros, las obras que tienen que ver con la construcción de caminos nuevos y pavimento de calles, son las que más monto de inversión tuvieron con más de un mil millón de pesos. Los proyectos de provisión de energía eléctrica le siguieron con más de 873 millones de pesos y en el podio quedaron las hídricas con casi 400 millones de pesos invertidos.

"Son servicios básicos que aquí en San Luis se siguen proyectando y que en una economía castigada por la crisis nacional, solo son posibles gracias a la excelente escuela de administración de Alberto que solo desea el crecimiento sostenido de la provincia y vela por los derechos de cada ciudadano. Estos últimos cuatro años de gestión lo demuestran. Basta con mirar el centenar de obras pensadas para los que más lo necesitan. Como dice el Gobernador, siempre al lado del que menos tiene", cerró Tomasevich.