Las noticias que marcaron el 2019

El 2019 fue un año que registró hechos o sucesos que quedarán en la historia, como fueron los incendios en Notre Dame o en la Selva del Amazonas, el levantamiento del pueblo chileno o el eclipse que tuvo a San Luis como espectador vip. Otras noticias pasaran a la historia por insólitas, como fue la búsqueda del gorila de Quines, que iniciado el 2020 sigue sin aparecer.

Aquí nuestro resumen:

En San Luis, la Justicia estuvo marcada por la resolución de importantes casos. Los femicidios de Florencia di Marco, Tamara Olguín, Carla Pereira tuvieron condena. 18 años de prisión para Carina, la madre de Florencia, que según ella la pena fue una injusticia. Kevin Aballay trató de zafar, sostuvo que no tuvo intención de matar a su novia de 16 años y embarazada en el momento del asesinato. Por la muerte de Tamara le dieron perpetua, pero para el tribunal no fue un femicidio. Sin ninguna muestra de arrepentimiento, Nahir Pérez tampoco reconoció haber matado a Carla en La Toma a mediados de 2017. La Cámara del Crimen 2 igualmente lo declaró responsable.

La “triple corona”. El Partido Justicialista tuvo en San Luis un año que será inolvidable, al obtener la reelección para gobernador Alberto Rodríguez Saá, el triunfo de Alberto Fernández en la Presidencia y los logros obtenidos en municipios como el de San Luis y Villa Mercedes.

Incendios que conmovieron al mundo: La catedral de Notre Dame de París sufrió un incendio en la tarde del 15 de abril de 2019 en el tejado del edificio y ocasionó daños considerables. Tanto el espacio interior como muchos bienes y muebles se dañaron gravemente. En 24 horas se recaudaron más de 800 millones de euros para la reconstrucción. En Brasil, toda la zona que abarca la selva del Amazonas que incluye Paraguay, Bolivia y Perú también tuvo otro incendio desproporcionado. Llevó varios días y miles de hectáreas para que el mundo saliera a pedir #PrayForAmazon. Las comunidades afectadas no recibieron millonarias donaciones.

Un número que no se detiene. 2019 fue uno de los años con más femicidios en Argentina luego del #NiUnaMenos. Según los datos de relevamiento de los medios gráficos y digitales de todo el país (no hay cifras oficiales) entre el 1º de enero y el 28 de diciembre hubo 327 femicidios en Argentina. En San Luis dos mujeres fueron asesinadas, solo por ser mujeres: Elsa Barroso en octubre, Tamara Gómez en noviembre.

En San Luis la salud es más pública y para todos: “Tenemos ahora las armas, los procedimientos y el lugar para luchar por la vida”, dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá al inaugurar el Centro Oncológico Integral, que funciona en la exresidencia de gobernadores de San Luis y que contó con una inversión de más de $300 millones para la refacción y equipamiento del edificio, la creación de un Laboratorio de Salud Pública y la adquisición del acelerador lineal.

El hastío: El pueblo chileno se levantó contra el ajuste y la desigualdad. Fue por el aumento en el precio del transporte: el gobierno había anunciado el incremento de los costos de los pasajes, al que los estudiantes respondieron inicialmente con “evasiones masivas”.

Después, otra serie de reclamos se conjugaron en las multitudinarias manifestaciones: el sistema privado de pensiones, el aumento de las tarifas del agua y la electricidad, la desigualdad salarial y en el acceso a la salud y a la educación fueron los principales motivos que lograron juntar, en el hartazgo, a varios sectores de la sociedad.

Los logros de las mujeres en la música: En San Luis la Colectiva de mujeres está compuesta por músicas, cantantes, poetas, gestoras culturales y emprendedoras. El grupo tuvo en su primer año de existencia una serie de logros que están llamados a cambiar la forma de trabajo en los escenarios de la provincia.

El nunca más que volvió: Tras los comicios de octubre, con denuncias de fraude por parte de la oposición, el gobierno de Evo Morales aceptó una auditoría de la OEA. La Organización recomendó la realización de un nuevo proceso electoral, algo que Morales aceptó y anunció tras conocerse el informe: el documento afirmaba que Morales no había sacado los 10 puntos necesarios para evitar una segunda vuelta con el opositor Mesa, aunque reconocía que según las estadísticas el actual presidente (por entonces) sacaba una ventaja porcentual sobre el otro candidato.

Movilizaciones a favor y en contra del gobierno, una policía amotinada y un ejército que “recomendaba” por televisión la salida de Morales del poder obligaron al mandatario a renunciar y a exiliarse en México. Tras la renuncia, Jeanine Áñez, una senadora opositora, se proclamó presidenta del país sin el quórum necesario del Parlamento. Morales se exilió primero en México y después en Argentina.

El recital del año: Bajo una lluvia persistente, Andrés Calamaro debutó en la provincia con un memorable recital de más de dos horas en el Ave Fénix. Fue el 21 de noviembre y hubo total entrega del rockero, el fervor del público y el acompañamiento de la naturaleza. Fue una noche perfecta.

Los logros de las mujeres en el Deporte: Martina Del Trecco fue la primera jugadora profesional sanluiseña en debutar en el fútbol femenino, lo hará en River. Joana Bolling jugó el Mundial de Handball, Carla Vidal fue campeona nacional de ruta en los 10K, Valentina Arce fue una de las figuras de los Binacionales. Consiguió seis medallas: cuatro de oro y dos de plata en natación. Nerea Livoni, árbitra de rugby y se desempeñó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En cinco partidos fue la jueza principal y fue asistente en la final femenina que consagró a Canadá. Con 18 años, Paloma Fagiano es una de las grandes promesas del fútbol argentino. De GEPU voló sin escalas hasta la Selección juvenil y de ahí a la Selección Mayor.

Suertudo: Un apostador de San Luis ganó más de $283.000.000 con el Loto Jackpot, una cifra que representa el segundo mayor premio pagado en Argentina. El hombre, de 60 años, había jugado al 34-02-31-10-05-13 y por lo que se supo su anhelo era comprar una casa y un auto, algo que nunca había podido alcanzar.

Eclipsados: El 2 de julio Merlo y gran parte de la costa de los comechingones fueron noticia en el mundo, un eclipse solar total deleitó a propios y lejanos, ya que llegaron turistas de diferentes partes del mundo para observar uno de de los espectáculos naturales más impresionantes y bellos. Por unos segundos, el cielo se oscureció completamente, y la temperatura descendió.



La que dio que hablar: en marzo una noticia mantuvo en alerta a los vecinos de Quines, luego trascendió y no hubo nadie que no se preguntará ¿Dónde está el gorila de Quines? Lo cierto es que dos hermanos aseguraron con insistencia que lo "vieron" dentro de su propiedad, un campo con mucho monte, barrancas y vegetación, donde encontraron un gran número de huellas. A partir de allí, efectivos de la Policía Medio Ambiental, baqueanos y lugareños hicieron rastrillajes con perros de la división Canes y drones. Incluso hasta le colocaron señuelos con frutas y miel, pero no pudieron volver a verlo y mucho menos atraparlo. Fue en ese momento que renunciaron a la búsqueda y comenzaron a barajar la posibilidad de que el animal no fuera real.