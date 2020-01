Buscan fortalecer la actividad de los restaurantes, bares y boliches

Ayer, propietarios de bares, restaurantes y boliches de la ciudad se reunieron con autoridades municipales para coordinar acciones que les permitan fortalecer sus ventas y mejorar los servicios que ofrecen. "Tenemos que preparar a la ciudad porque cada vez son más los jóvenes que se quedan, las ofertas universitarias crecen y creo que hay ordenanzas que traban el crecimiento. La intención es colaborar con ustedes, trabajar juntos, ayudarlos y asesorarlos para terminar los trámites pero, que quede claro, en igualdad de condiciones”, dijo el intendente Maximiliano Frontera.

De la charla participaron los dueños de los restaurantes, cafeterías, bares, pubs bailables, salones de eventos y boliches. También estuvieron los funcionarios del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, de la plana mayor de la Policía de la Provincia y de la Unidad Regional II.

"Me parece muy bueno por parte del Municipio que se tome en cuenta lo que vive cada comercio, es muy bueno porque se pone en la piel nuestra y así podrá ayudarnos a atravesar esta crisis que estamos viviendo", sostuvo Jaquelina Rodrigue, quien tiene un café-restaurante céntrico.

Jorge Landaburu, dueño de un salón y restaurante ubicado sobre la calle Betbeder, coincidió con su par: "Es el primer paso de Frontera para tratar de regularizar lo que está mal en la noche y me parece bárbaro que se enfatice en lo que sea cumplir ordenanzas".

El intendente instó a los empresarios a que la idea sea fortalecer la actividad, tanto en el día como en la noche. "Tenemos que prepararnos porque cada vez viene más gente a Villa Mercedes y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pienso en una ciudad moderna, universitaria y turística, y para eso necesitamos más que el cemento o la infraestructura; requerimos de buenos servicios", consideró Frontera.

A lo largo del encuentro, los propietarios plantearon puntos de su interés como las habilitaciones comerciales y el incremento de los controles para desenmascarar a quienes comercializan alimentos sin las precauciones correspondientes. "Me parece importante tratar el momento crítico que pasa el rubro gastronómico en lo económico. Eso es primordial porque estamos muy golpeados y el problema son las empresas "Facebook" que venden servicios de cumpleaños de 15 y casamientos por las redes, cuando no tienen salones, habilitación ni registro de nada. La idea es ponerse de acuerdo, trabajar dando la cara y hacerse responsable de lo que se ofrece", remarcó Landaburu.

También Rodrigue hizo hincapié en eso: "No hemos podido renovar las habilitaciones porque no nos alcanza cuando el problema es la baja en la actividad debido a la cantidad de parripollos y carritos pancheros, que no están al día ni tienen permisos. Es una competencia desleal", sostuvo.