En San Luis, el gasto inicial de los turistas puede llegar a mil pesos

Cada año San Luis se posiciona en el ranking de destinos turísticos del país, gracias a la visita de los viajeros que eligen la ciudad para pasar sus vacaciones o que la integran en sus planificaciones para disfrutarla por algunos días. En gran medida, el flujo de personas arriba a través de la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro) y el Aeropuerto "Brigadier Mayor César Raúl Ojeda". Cada grupo que llega ejecuta un gasto inicial que puede alcanzar los mil pesos.

“Por lo general, cuando venimos con mi familia tenemos la costumbre de tomar algo en la cafetería y mientras nos distendemos del viaje vemos lo que vamos a hacer en nuestra visita”, contó María Emilia Quiroga, oriunda de Merlo, quien llegó a la ciudad como nexo al circuito serrano, donde tiene parientes. En su caso particular planeaba un desayuno en Ediro compuesto por dos cortados de $140 cada uno, dos medialunas de $35, un capuchino especial caliente de $210 y una porción de budín de $140. El total en comida ronda los $700.

Las mozas coinciden en que los productos para desayunos y meriendas son los más elegidos, salvo en el horario del mediodía. Las bebidas calientes varían entre los $85 y $230, y se pueden acompañar con porciones dulces, facturas y alfajores que van desde los $35 a los $250.

El primer gasto de los turistas en San Luis varía de acuerdo a cada persona. Quienes buscan un espacio recreativo y de confort hacen un esfuerzo en sus billeteras y eligen sentarse por varios minutos en cafeterías. A su vez, cuando se dirigen a sus destinos, lo hacen en taxi; los recorridos más frecuentes de quienes llegan a la capital por Ediro son hacia el centro y a las oficinas de turismo, ubicadas en avenida Illia. Algunos van directamente hacia los hoteles.

“La mayoría quiere quedarse en el centro como un punto de referencia. El precio de estos recorridos se determina según las zonas por las que se dirija el coche, por lo general prefiero llevarlos por la avenida Santos Ortiz para transitar rápidamente y a menor precio. Desde la terminal a la plaza Independencia puede salir entre $120 y $135; eso difiere si es tarifa nocturna, donde puede alcanzar los $150”, señaló el taxista Rubén López.

Si se tiene en cuenta la tarifa más barata del recorrido en taxi, es decir, $120, sumado al gasto en cafetería, el total oscila los $850.

En el aeropuerto la situación se replica. Una mesa de seis personas, por ejemplo, en la que solo se consumen bebidas comprendidas por un agua mineral sin gas de medio litro, dos aguas saborizadas de medio litro, un cortado en jarrito y un café en jarrito, la suma llega a $455.

“En los viajes del aeropuerto al centro, el gasto estimativo puede ser de $100, pero muchos de los casos que me han tocado en lo personal, me piden que los lleve directamente al hotel. Suele ser común que me soliciten ir a Potrero de los Funes, donde el recorrido puede llegar a los $600”, explicó el taxista Constantino Borghetti. En este caso la primera inversión de los turistas llegaría a $1050.

Entre los visitantes, muchos optan por cuidar el bolsillo. Para ello tratan de evitar gastos significativos y se trasladan en el transporte público.

La alternativa recurrente es el café al paso, donde cualquiera de las opciones de bebidas calientes alcanza los $35. A su vez, se puede acompañar con tortitas por $10 y pasteles dulces en $35. Y se desplazan en el transporte público. Un gasto total de dos personas que eligen este desayuno y que se dirigen al hotel o al centro en micro puede llegar a un total de $134; lo que disminuye considerablemente el dinero invertido.

Almuerzos

A la hora de elegir comidas más elaboradas, las cifras pueden incrementarse. Para graficar, los sándwiches gourmet van entre $360 y $480, los tostados especiales entre $240 y 270, las ensaladas alcanzan los $380; las pastas $130 y $140, dos porciones de pizza y una lata de gaseosa $110, una docena de empanadas y una bebida gasificada $350, milanesas a la napolitana $240, lomitos $270. Las bebidas grandes parten desde los $100. Así, un grupo de tres personas puede gastar, sumado al taxi, más de mil pesos.

El gasto se incrementa con el uso del taxi y en los consumos de café de grupos familiares.