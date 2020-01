Villa Mercedes: clausuraron un quiosco y una fiesta "clandestina"

El Programa de Control Urbano de la Municipalidad de Villa Mercedes trabajó en conjunto con la Policía de la provincia y lograron clausurar una fiesta clandestina y además un quiosco que vendía alcohol después del horario habilitado.

Con respecto a la fiesta, que se desarrollaba en ruta 33 y ruta 18, el jefe del Programa, Elvio Sepúlveda, informó que se logró interrumpirla ya que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. "Con la excusa de festejar un cumpleaños se vendían entradas, había menores y adentro estaba dispuesta una barra. Hay que hacer hincapié en que las condiciones de seguridad de esos lugares no están controlados, no son lugares preparados para realizar eventos", remarcó el funcionario. Además destacó que una vez interrumpida la fiesta, no se registraron incidentes y los menores fueron custodiados por la Policía hasta que llegaron a un lugar seguro.

En otro operativo esa misma noche se clausuró un quiosco ubicado en calle San Cayetano 737 de esa ciudad que vendía bebidas alcohólicas después de las cero horas.

Según confirmó Sepúlveda no hubo resistencias en ningún caso e informó que se harán inspecciones periódicas a todos los comercios "para ayudarlos a regularizar su situación. Se controlarán las condiciones de habilitación, el rubro que están ejerciendo y vamos a encaminarlos a que habiliten con el rubro adecuado".