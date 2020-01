Verano en la escuela: los chicos de la “Newbery” disfrutan de la colonia

En esta época del año el silencio y la tranquilidad se adueñan de las aulas. Pero eso no sucede en la escuela generativa "Jorge Newbery". Allí retumban las risas de los chicos y chicas que copan cada rincón, a pesar de estar de vacaciones. Y es que la institución no se toma descanso y lleva adelante la colonia de verano destinada a estudiantes, pero también a los niños y niñas que tengan entre 4 y 11 años que quieran zambullirse en la pileta.

La jornada arranca a las 10 y de inmediato pasan a las canchas de fútbol y básquet o asisten a los talleres artísticos en los salones del club que funciona en la calle Buenos Aires. Después de los juegos, toman el desayuno y se preparan para el momento más esperado del día: las clases de natación. "Les encanta estar en el agua", contó entre risas Fabricio Cuello, uno de los profesores que también da clases durante el año. "Los más grandes aprenden a hacer varios estilos, mientras que los menores de 6 tienen una etapa de ambientación previa hasta poder meterse en la pileta", añadió el instructor.

“Podemos hacer un montón de cosas”, declaró Rocco Barbaglia, un alumno de la generativa.

“Estoy muy contento, es la primera vez que vengo a la colonia. Hace unos días tuvimos una fiesta de disfraces en el campamento y me encantó. Podemos hacer un montón de cosas como jugar al fútbol, al quemado, también hacemos música. Pensé que me iba a aburrir en las vacaciones, pero la estamos pasando re bien".

La semana pasada tuvieron el primer campamento, una propuesta que organizaron los docentes para que puedan adaptarse. "Arrancamos el jueves a las 19 y terminamos el viernes al mediodía. Tuvimos actividades en las canchas, hubo una fiesta de disfraces, desfiles y armaron coreografías. La pasamos muy bien. Además trajimos inflables para el agua. Uno de los objetivos del encuentro fue fomentar la unión. Hay muchos de los inscriptos que vienen desde el año pasado", dijo Cuello.

Victoria di Bucci, otra de la jóvenes que está al frente de las clases, destacó que es una "gran oportunidad para los estudiantes, porque no todos tienen la chance de pagar una escuela de verano o tampoco se pueden ir de vacaciones", dijo la docente que se encarga de guiar a los más pequeños del grupo.

“Me anoté en la escuela porque hay más libertad”, aseguró el alumno de la generativa, Aramis Icardi.

“Cuando supe que había una colonia de vacaciones de mi propia escuela, me re gustó. Yo me anoté porque las clases eran más libres y no era como todos los colegios, y ahora que puedo venir a la pileta también, me gusta mucho más. Soy alumno desde el año pasado, ahora pasé a sexto y espero poder seguir viniendo”.

Si bien el pase para los y las alumnas de la generativa no tiene costo, quienes no sean parte de la institución deportiva deben abonar $2500 por mes. Cuello señaló que este año tuvieron una convocatoria que superó sus expectativas. "Ya vinieron más de 70 chicos, y no todos vienen a la escuela. Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos por la diferencia con ediciones anteriores; a veces la concurrencia llegaba a los 60", comentó.

“Los más grandes aprenden varios estilos de natación y los más chicos tienen una etapa de ambientación”, contó el profesor de la escuela generativa “Jorge Newbery”, Fabricio Cuello.

La colonia abrió sus puertas en diciembre y cierra en febrero. Quienes todavía no pudieron asistir, están a tiempo de hacerlo. Quienes no asisten al centro educativo deben acercarse a la secretaría del club, ubicada en Buenos Aires e Italia, llenar una ficha y presentar un apto médico habilitado por el servicio Same. “No se suspende por lluvia, estamos todos los días”, aseguró el profesor.



