Dos fundaciones cenaron con quienes menos tienen

El viento no fue para nada solidario con los jóvenes de las fundaciones “Prójimo” y “Sí”. Con dificultad, los voluntarios posaban vasos plásticos en la mesa que habían armado en la esquina del correo, en San Martín e Illia. El mantel se levantaba al son del aire y hasta tapaba los platitos con carne cortada y sanguchitos que sirvieron el martes 31 a las 20. Sin embargo, poco les importó a los comensales. Trapitos, vendedores ambulantes, mochileros y un veterano de Malvinas disfrutaron de la cena de fin de año en honor a ellos, personas en constante tránsito y rebusque diario, con la calle como hogar.

“Me di el gusto de comer lechón”, dijo el hombre que aseguraba ser veterano del combate en el sur. La buena onda que se sentía en la mesa fue brevemente interrumpida por una gresca entre los perros que acompañaban al contingente. La mesa casi se cayó por los ladridos y mordidas que se dieron los callejeros. Uno de los jóvenes de la fundación "Prójimo" tomó por el cuello a uno de los animales desaforados y logró terminar el conflicto. La gaseosa se derramó sobre el mantel y otros chicos se pusieron rápido a limpiar.

La Fundación "Sí", una de las colaboradoras de la cena de fin de año —que había tenido una edición previa en Nochebuena—, recién se formó en mayo del año pasado. Los jueves recorren la ciudad con sopa, tortitas y facturas y también comenzaron a hacer talleres y apoyo escolar para chicos de comedores. Diego Muñoz, uno de los voluntarios, calcula que hay por lo menos 20 como él por actividad.

“En la fundación hay contadores, periodistas, trabajadores administrativos y hasta policías. También estudiantes de psicología y comunicación”, enumeró Diego.

Al pernil casi no le quedaba carne. Los voluntarios cortaron entonces budines y panes dulces para armar la mesa dulce. Cristóbal Silva, un hondureño viviendo en San Luis que hace cuatro años participa en "Prójimo", repartió globos entre los presentes con pequeños papelitos. La consigna era escribir un deseo en el papel, colocarlo en el globo y después inflarlo. Una vez hecha la pequeña ceremonia, lo ataron a un árbol cercano y con jugo y gaseosa, brindaron por el año nuevo.

“El problema más grande es que están exiliados del sistema, no hay una ley que ampare a las personas en situación de calle entre los 18 y los 55 años. Si sos niño o adulto, existen hogares transitorios y de rehabilitación. Pero si sos un hombre en esa edad no hay institución o ayuda gubernamental como para poder integrarlo a la sociedad”, explicó Cristóbal. La fundación a la que pertenece pone su granito de arena con cenas los martes a la noche, en la esquina del correo. También reciben donaciones de comida y ropa. Ayudan entre 15 y 20 personas por jornada, y no siempre son las mismas.

Cristóbal cuenta que la gente que ayuda suele lavar autos, cortar césped y hacer malabares. “La comida en realidad es una excusa para poder tener la confianza de darles una mano. Los más grandes la tienen más difícil. Hay otros que han tenido problemas penales y no tienen tanta facilidad para pedir un trabajo”, describió.

“Todos tenemos un compás moral, sobre qué tendría que hacer uno ante la injusticia, el mío es que ante la gente que es discriminada, tengo que estar al lado de ellos y por lo menos entender cómo son y quiénes son para después buscar, mientras uno va caminando en la vida, soluciones”, explicó sobre lo que lo motivaba. Una noche con viento se volvió cálida para los invitados, que una vez terminada la cena, volvieron a su eterno tránsito, sin la comida asegurada o resguardo en la vida que llevan.