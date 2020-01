Ozzy Osbourne confesó que sufre de una grave enfermedad

Este martes, entrevistado por el programa “Good Morning America”, el cantante Ozzy Osbourne aprovechó para contar en primera persona su lucha contra el Parkinson.

“Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Hice mi último show de Nochevieja en el Foro”, explicó Ozzy en el programa de la cadena ABC estadounidense. “Luego tuve una fuerte caída. Tuve que someterme a una cirugía en el cuello, que me aturdió los nervios", relató el cantante, junto a su esposa Sharon, quien lo acompaña desde 1982.

“Hay tantos tipos diferentes de Parkinson; no es una sentencia de muerte por ningún tramo de la imaginación, pero sí afecta ciertos nervios de tu cuerpo. Y es como si tuvieras un buen día y luego realmente un mal día”, explicó la mujer.

Ozzy sufre Parkinson tipo 2, y tras ser diagnosticado hace un año, tuvieron que realizar varias modificaciones en el hogar, así como también bajar el nivel de trabajo del músico para evitar mayores complicaciones. La enfermedad que sufre Osbourne afecta al Sistema Nervioso Central a nivel neuronal pero según el grado de la patología, existen tratamientos avanzados que permiten llevar una excelente calidad de vida.

“Se me adormeció este brazo por la cirugía, mis piernas siguen enfriándose. No sé si ese es el Parkinson o qué, pero ese es el problema. Cuando me hicieron la cirugía me cortaron los nervios. Hasta ese momento nunca había oído hablar de dolor en los nervios", narró el cantante inglés que lanzará un nuevo álbum en las próximas semanas.

Aunque hizo público el anuncio sobre los motivos que lo llevaron a posponer su gira mundial, el fundador de Black Sabbath está lejos de detenerse. Estrenó la canción “Ordinary Man” (Hombre Ordinario) en la que compartió el micrófono con Elton John.

En su disco número 12 como solista, Osbourne reunió a un súpergrupo formado por los Guns N’ Roses, Slash en guitarra y Duff McKagan al bajo, y a Chad Smith, el baterista de Red Hot Chici Peppers. En la balada, la voz del “Madman” suena vital, el piano de Sir Elton brilla antes que el guitarrista de Guns N’ Roses imprima su sello con sus clásicos solos de guitarra Les Paul.