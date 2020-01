El parque Costanera Río Quinto no abrirá hasta la semana que viene

La decisión fue por los daños ocasionados por la tormenta. Hubo caída de árboles, ramas, y cables cortados. Además, no hay electricidad.

La ciudad está en recuperación de todas las pérdidas ocasionadas por el fuerte temporal que se hizo sentir el lunes con calles anegadas, árboles y postes caídos y voladura de techos. No fue ajeno a la tormenta el parque Costanera Río Quinto que sufrió cuantiosos daños: gran parte de la forestación se vio afectada por el fuerte viento, hay algunos gajos que aún no terminaron de ceder, cables cortados y una antena se dobló a casi noventa grados. Por ese racimo de razones, sumado a que todavía están sin luz, las autoridades tomaron la decisión de no permitir el ingreso a los visitantes hasta la semana próxima.

Mientras tanto, el personal del Plan Solidario y contratados del parque realizarán tareas de mantenimiento y reparación para poder habilitarse nuevamente.

“Las zonas más afectadas en el lugar, más conocido como el ‘lago’, es desde la calle Las Heras hasta Lavalle. Hay árboles completos tendidos en el suelo y muchos cables colgados. En el sector donde está la dependencia policial dentro del parque se cayó un árbol sobre las oficinas y se rompió la antena. Está destruido de ese lado”, explicó José Allende, responsable del parque Costanera Río Quinto y Espejo de Agua.

En cuanto a los edificios del Poder Judicial y de la Unidad Regional Nº 2 no fueron afectados y trabajan con normalidad. “La medida es por una cuestión de seguridad. Hay que cerrar las puertas esta semana y si Dios quiere la próxima ya todo estará bien, pero en estos momentos hay que tomar recaudos. Vamos a pedir ayuda a Edesal y al personal idóneo para que nos ayuden a solucionar todo”, agregó Allende.

Sin embargo el Espejo de Agua no sufrió daños, pero sí se ve afectado por la falta de electricidad en toda la zona. “El sábado vamos a abrir, pero no se podrán usar los baños, porque con la falta de luz no pueden funcionar las bombas de agua”, comentó el responsable del área.

Antes del temporal, los sanitarios del embalse fueron rotos intencionalmente por un grupo de adolescentes que ingresaron con una honda y destruyeron los vidrios del interior. “Uno de los empleados los vio cuando salían corriendo, pero no los alcanzó, así que no los pudo identificar”, afirmó el funcionario, quien acotó que permanentemente se hacen tareas de mantenimiento y reparación, y ya en pocos días estarán en condiciones de ser usados.