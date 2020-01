Diego Prego, la voz de la experiencia en GEPU

Viejos son los trapos", dice el refrán. Y si no, preguntale a Diego "Manteca" Prego. El próximo 15 de febrero cumplirá 43 años, pero el calendario no parece decir lo mismo cuando la pelota comienza a picar. Se lo nota motivado, con ganas, como si fueran sus primeros pasos en el básquet. "Lo digo sinceramente: si no juego en serio, no juego más. No me voy a poner a jugar en una categoría profesional sin estar a la altura de las circunstancias", subraya en tono serio.

Pero lo suyo no son solo palabras. Para citar un ejemplo: el viernes, en el reinicio del torneo, fue el goleador del equipo con 22 puntos en poco más de 27 minutos de juego. Para que esa buena actuación ocurriera hubo un equipo que crece día a día y, además, "Manteca" trabajó algunas horas extras en el receso para llegar con el 100% a la competencia. Él mismo lo explica: "Yo no llegué bien físicamente porque no hice la pretemporada completa. Para ponerme bien debía trabajar ese aspecto, por eso en el receso entrené muy bien desde lo físico junto al resto del plantel con el profesor Mauro Colla, en triple turno; e hice algo extra en los días libres para poder acoplarme al resto".

—Varios de tus compañeros destacan tu vitalidad y el nivel que sostenés.

—Yo trabajé siempre de la misma manera. Siempre digo que si llegué a esta edad jugando es porque fui muy metódico a la hora de trabajar y entrenar. Disfruto mucho la semana de prácticas y me siento bien cuando estoy entrenado. Y además me pone bien competir con chicos más jóvenes. Lo vivo así al deporte. Uno se hace grande y sabe que si el viejo corre, los chicos tienen que correr. Es también una forma de empujar al grupo.

—¿Te costó adaptarte al juego del equipo?

—No. Ya había jugado con todos y también había trabajado con "Pepe" Franzi. Conozco cómo juega cada uno, entonces por ahí agarré rápido la idea. En cuanto al juego no me costó tanto. Sí me costó un poco desde lo físico, pero ya me siento bien.

—Tienen un plantel con varios jugadores de experiencia. ¿Eso es una ventaja?

—Es un equipo que tiene personalidad, con jugadores que ya tienen varias batallas sobre el lomo. Por ejemplo, Gustavo Acosta cuenta con mucha experiencia, pero solo tiene 30 años. "Lio" Sola y "Tato" Torre también han jugado por todos lados. En los momentos críticos, a esa experiencia la hacemos pesar. Pero yo siempre digo que el equipo tiene personalidad y también frescura de muchos chicos que son muy intensos y que aportan muchísimo. Si mantenemos o incrementamos el ritmo físico y mejoramos en cuanto al juego, seremos un equipo bravo.

—De seguir por esta senda, ¿cómo te gustaría llegar al playoff?

—La idea es seguir creciendo constantemente hasta el último partido de la fase regular. En los playoffs es difícil desarrollar otra cosa. En los mano a mano es diferente la situación. Lo importante es que ahora estamos bien, tanto los jugadores grandes como los chicos, que vuelan.

—¿Qué análisis hacés del triunfo (89-59) del último viernes ante San Juan Básquet?

—Después de un parate, uno piensa que puede arrancar medio trabado o fuera de timing de juego. Sacando los primeros tres o cuatro minutos, en donde ellos nos dominaron y estábamos un poco distraídos, creo que al partido lo ganamos claramente. Por ahí parecía que había mucha diferencia por cómo jugamos. Pero ellos son un equipo complicado, intenso, que tiene muchos chicos. En San Juan renegamos mucho para ganar y lo logramos sobre el final. Estoy contento porque el equipo sigue creciendo, continúa ganando y eso da confianza pensando en la parte más importante del año.

—Y ahora se viene un rival directo, All Boys de Santa Rosa, (LP) este viernes a las 21:30.

—Ellos juegan juntos hace mucho tiempo, se nota que hay una química grande. Nosotros tenemos la sangre en el ojo por lo que pasó en La Pampa. Llegamos al último cuarto ganando por 13 puntos faltando cuatro minutos y nos llevaron al suplementario. Y después nos ganaron en buena ley, ya que hicieron un mérito muy grande para dar vuelta ese partido. Así que queremos jugar la revancha. Es un equipo complejo, que tiene algunos jugadores de calidad y todos con un rol muy bien definido. Será lindo. Ojalá la gente nos apoye y podamos meter ese partido que nos consolidaría en la tabla, sabiendo que en 20 o 25 días (20 de febrero) lo enfrentaremos nuevamente en San Luis.