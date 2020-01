Un artista cordobés busca a su madre en San Luis

El artista plástico cordobés Darío Coronda subió a las redes sociales "Identidades", un original y conmovedor videoclip con el que intenta obtener información que lo ayude a encontrar su verdadera identidad. Según datos de gente cercana, cree que su madre podría ser puntana y vivir en la región de Cuyo.

Coronda nació en Córdoba, el 14 de diciembre de 1976, "según dice mi partida de nacimiento", aclara de entrada Kartú, como lo conocen sus amigos. A pesar que tuvo una infancia y adolescencia "llena de amor", en 2010 su vida cambió para siempre: un primo le dijo que en realidad era otra su madre biológica. "Fue un momento duro pero fui consciente que lo mejor era saberlo. La verdad, por más difícil que sea, con el tiempo es capaz de curar y sanar el espíritu", sintetizó Coronda.

Su interés es que circule el clip por el interior del país, ya que en Córdoba y Buenos Aires se ha replicado bastante el video creado por la revista virtual Wacho, pero los mensajes que recibe "son sólo de apoyo y no hubo un dato fuerte todavía", relató Darío, de paso por San Luis, de donde cree que es su progenitora.

"Tengo un dato de que mi madre biológica habría sido de San Luis o de la zona de Cuyo, y se fue a estudiar en su juventud a Córdoba, según me contó mi tía de 93 años".

Otro testimonio lo llevó hacia Graciela Carrizo, quien le contó que su madre vivía en la "pensión de los Ramallo", reconocida en la capital cordobesa, donde había estudiantes, prostitutas y gente de paso.

"En esa pensión se llevaron a 10 personas y las partidas de nacimiento, donde supuestamente figuro, que fue en la Maternidad Provincial de Córdoba de agosto a diciembre de 1976 no están porque se las llevó la Policía Federal", declaró decepcionado el joven que se realizó los análisis respectivos y están en el banco de sangre del Conadi. "Me crucé con 400 familias, mi sangre está ahí, me los hice para ver si mi identidad tenía algún vinculo con la Dictadura, pero no correspondía con ninguna de las que había en el banco".

Kartú se dedica a las artes plásticas, hace dos años escribió su historia y en 2019 se juntó con la revista Wacho. También colaboró con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, "les hice unos murales por la identidad", recordó el artista que trabaja con grupos de búsqueda universal.

"Hay gente que no tiene que ver con el tema de la Dictadura y busca su identidad, y en eso el Estado está en deuda porque en Argentina está el tráfico, la apropiación, y la adopción. El tráfico es compra y venta de bebés. La apropiación, que es lo mío, es cuando las partidas están firmadas pero son truchas", aseguró Coronda, y explicó que el médico la firmó "como un gesto de amistad" hacia su padre de crianza.

Darío en la actualidad tiene a su madre Jorgelina y tres hermanos, de 59 a 62 años. Su padre de crianza falleció en 2005 y "con él se fue toda la verdad", comentó Darío. "Mi mamá de crianza me dice que no sabe nada... intenté creerle pero no remé más en el barro, por eso hice el video y empecé a buscar por otro lado", declaró, esperanzado.

Y así como termina su autorretrato en el videoclip, Darío Coronda intenta armar su identidad con la misma seguridad con la que dibuja.



Kartu con Nora Morales de Cortiñas, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.