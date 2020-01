Federal A: el "Juve" y el "Verde" vuelven al trabajo

Descansados, renovados y enfocados, los planteles de Sportivo Estudiantes y Juventud Unida Universitario regresan hoy a las prácticas para encarar la segunda mitad del Torneo Federal A, con la necesidad imperiosa de cambiar la imagen que dejaron en las primeras 15 fechas y que no dejó conforme a ninguno de los dos.

Estudiantes tendrá doble competencia con un debut tempranero por Copa Argentina que lo obliga a acelerar la pretemporada, y que en caso de avanzar le ajustará un poco el calendario, mientras que Juventud enfrenta un semestre durísimo en el que luchará por no perder la categoría.

El arranque en "El Bajo"

Juventud tendrá 24 días de preparación para enfrentar a Huracán Las Heras (segundo en la zona 2) el fin de semana del 26 de enero, en el estadio "Mario Sebastián Diez".

La primera práctica del "Juve" está prevista para las 17:30 en "El Bajo", allí luego de los primeros movimientos, se conocerá el plan de trabajo y los lugares elegidos, con el diseño de pretemporada que elija el cuerpo técnico. Desde el club, confirmaron que el plantel "Auriazul" hará todo el trabajo en San Luis, sin viajes.

El principal objetivo para Juventud es salir de la zona de descenso y mantener la categoría, para eso deberá conseguir un récord mucho mejor al del primer semestre que lo tuvo con 2 victorias, 6 empates y 6 derrotas. El equipo está último con 12 puntos sobre 42 posibles.

Chance para todos. Los juveniles de Juventud renuevan las esperanzas con la llegada de Marcelo Fuentes, que buscará exprimir los recursos del plantel.

El flamante entrenador Marcelo Fuentes contará con dos caras nuevas: el lateral izquierdo Matías Barbero, de 22 años, que viene de Sportivo Belgrano de San Francisco y el delantero Nicolás Romano (20), proveniente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que puede jugar de media punta o delantero.

No seguirán en el plantel David Garay, Matías Chavarria y Facundo Martínez, ya que se les comunicó que no iban a ser tenidos en cuenta.

Vuelve una "vieja" cara nueva

Estudiantes comienza su puesta a punto este viernes a las 17 en el Campus "Arturo Rodríguez Jurado" de la ULP. Será una preparación en tiempo récord por cuestiones de calendario. El "Verde" tendrá su debut en 2020 el 18 de enero por Copa Argentina frente a Sportivo Las Parejas. Y en el Federal A el último fin de semana de este mes, en Bahía Blanca ante Villa Mitre. Los primeros partidos resultarán claves para las aspiraciones de Estudiantes ya que viene de dos derrotas consecutivas que lo ubican fuera de la zona de clasificación al hexagonal final.

Por el momento Estudiantes tiene una sola contratación de las dos posibles y es la vuelta de Juan Martín Amieva, que regresó de su paso por el Mushuc Runa Sporting Club de Ecuador, en una de las contrataciones más rutilantes del mercado de pases de verano en el Federal A.

El segundo cupo para reforzarse no es de urgencia para la dirigencia de Estudiantes, se usaría en caso de que aparezca una buena posibilidad o un jugador que los seduzca. El puesto sería un volante externo, que pueda jugar por izquierda.

Tres son las bajas para el plantel que no contará con Luis Seco que vuelve a San Lorenzo de Alem, Jesús Calderón que pasa a Juventud Antoniana de Salta y Lucas Poletto que aún no tiene un destino definido.