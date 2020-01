Arrancaron el 2020 a todo ritmo en la Maratón de los Dos Años

Fueron más de 1.300 los atletas de todo el país que decidieron pasar el Año Nuevo de una manera particular: corriendo. Todos ellos fueron parte de una nueva edición de la Maratón de los Dos Años en Río Cuarto. Los ganadores fueron Julián Molina (30m46s) y la corredora local Rosa Godoy (35m51s). En el "Imperio del Sur" la carrera tuvo 10,4k y contó con la presencia de muchísimos sanluiseños; y varios fueron verdaderos protagonistas.

No me tenía fe porque en las últimas carreras 10k no podía agarrar ritmo. Pero acá me sentí muy bien desde el arranque". Luisa Páez.