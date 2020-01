Dos puntanas pre seleccionadas para el Sudamericano Sub 20 que se jugará en San Luis

Que la puntana Paloma Fagiano y la villamercedina Martina Del Trecco son futuro y presente del futbol femenino puntano no cabe ninguna duda, pero para confirmarlo ambas jugadoras de Racing Club y River Plate respectivamente fueron citadas a la pre selección del combinado sub que disputará el Sudamericano Sub 20 en busca de un lugar en el Mundial, que se jugará en agosto en Costa Rica y Panamá.

Son 30 las jugadoras citadas por Carlos Borello para entrenarse en el Predio Ezeiza para trabajar del martes 4 al jueves 6 de febrero.

Más cerca de la competencia, el entrenador hará un corte para concretar un plantel de 23 jugadoras aproximadamente.

El torneo tomó mucha relevancia para San Luis ya que este miércoles se conoció la noticia de que la provincia será una de las sedes que tendrá el campeonato que se jugará del 4 al 22 de marzo.