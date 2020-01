Esa manía de explicar

Mansplaining es el término que se utiliza para describir el acto en el que un hombre le explica algo a una mujer de forma condescendiente, aun en situaciones donde esa mujer sabe más de ese tema que él. El concepto fue creado por la escritora Rebecca Solnit, quien en su libro “Los hombres me explican cosas” relató un hecho que deja en evidencia este tipo de prácticas.

Según cuenta, en una reunión social un invitado se le puso a hablar de lo maravilloso que era un libro que, casualmente, había escrito ella. Pero aunque se lo advirtieron, no paraba de hablar y continuaba explicándole los conceptos que salían en el libro, que eran ni más ni menos que sus propias palabras.

El mansplaining se define por esa explicación arrogante, o no, que tienen algunos hombres frente a las mujeres, suponiendo que saben más que ellas aunque a quien tengan enfrente sea experta en el tema. Es pensar que se tiene más conocimiento que la mujer y así “explicarles cosas”, sustentado en la confianza en sí mismo, en la seguridad de ciertos privilegios y en el lugar social y cultural donde se ubican.

Según la autora, este tipo de práctica atenta principalmente contra mujeres jóvenes, que crecen con falta de confianza en sí mismas y optan por quedarse calladas en conversaciones, llegando a pensar que ese no es su mundo. Pareciera que la palabra, el conocimiento o la experiencia vivida no alcanzan, que no tuvieran validez. “Los hombres que explican cosas asumen que soy, en una obscena metáfora fecundadora, un recipiente vacío que debe ser rellenado con su sabiduría y conocimiento”, asegura Rebecca.

Querer explicar algo sin tener en cuenta que quien está enfrente sabe más del tema que uno mismo refleja soberbia y nos transporta a aquella era en la que el hombre tomaba las decisiones importantes de la casa y definía el futuro de la familia. En la que esa voz era la única autorizada, respetada y escuchada.

Pero en situaciones más extremas, el término forma parte de una de las tantas formas de silenciamiento del género femenino. Entre ellas, y en un nivel más profundo, la poca credibilidad, el cuestionamiento y el juicio que deben soportar las víctimas de abuso sexual. Solnit asegura y demuestra en su libro que las diferentes formas de coacción hacia la mujer, entre las que se encuentra el mansplaining, no son más que distintas caras de la violencia de género que afecta al mundo entero.