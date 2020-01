Información, humor y música en la web

La necesidad de conducir un programa de radio crecía a la par de Leonardo, el tercer hijo de Marcelo "Toto" De Felice, quien dejó de trabajar en la locución para vivir a pleno su paternidad. Seis meses pasaron desde que su bebé nació y fueron suficientes para darle rienda suelta a la idea que merodeaba por su cabeza. La tarde del domingo pasado, cuando el pequeño dormía, agarró el micrófono nuevamente y comenzó a gestar "Toto news", su ciclo de podcasts que ya pueden escucharse en Spotify, Itunes y su página web personal.

Este nuevo proyecto consta de un microprograma de dos minutos donde el conductor informa una noticia del momento, ya sea un próximo recital, una obra de teatro o alguna información general referida al mundo del espectáculo.

"Hace un año que no hago radio y quería ampliar mi camino de la comunicación por algún lugar diferente. Como están en auge las plataformas virtuales no quise quedarme atrás y comencé con esta propuesta. Sentado en mi estudio con el bebé en brazos, grabo una noticia y la desarrollo en el menor tiempo posible. Luego las subo a las plataformas para que queden allí y sean escuchadas por personas de diferentes partes del mundo", explicó De Felice que realiza ese trabajo todos los días.

Marcelo expresó que los medios de comunicación que quieran obtener sus podcasts para uso propio y usarlos en sus programas informativos como una columna de espectáculos pueden hacerlo gratuitamente. "Es un servicio de difusión. Le busqué la vuelta para innovar en el campo de la comunicación y brindarles una ayuda a mis colegas que muchas veces me invitan a sus programas para hablar de espectáculos y no tengo tiempo de ir", agregó.

En "Toto news" los oyentes podrán encontrar noticias locales y de toda la región. "Más adelante voy a agregar información de interés general, como las nuevas películas que se vienen para este año, las series de Netflix y temas que atraen a otros públicos más variados. Estoy contento porque las estadísticas son muy favorables desde que colgué el primer podcast al mundo virtual", expresó.

El nuevo proyecto se suma a otros que vinieron con los años. Marcelo también es el creador de "Supermusic", la tienda virtual de música que acopla material de artistas no solo provinciales, sino también nacionales e internacionales. Además, trabaja junto al productor Diego Sosa en la difusión de sus espectáculos.

"Me siento bendecido porque hace quince años que trabajo de lo que me gusta y cada año se suma una propuesta nueva con objetivos y desafíos por cumplir. Lo que más me gusta es trabajar desde mi casa, disfrutar de mi familia y hacerlos partícipes de mis logros", contó "Toto" que vive en Villa Mercedes, desde donde gestiona cada proyecto.