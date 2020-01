Grabaron por primera vez un Live Session en Casa de la Música

El grupo mercedino que realizó el formato live session en Casa de la Música fue “Cherry”, combo formado hace seis años con la misión artística de homenajear a Amy Winehouse.

La tendencia del “live session” es el cambio de hábito en la industria musical como del consumidor, donde las redes sociales, el single y Youtube se convirtieron en los protagonistas de un nuevo modo de difusión. Es un formato de grabación con más adeptos debido a la calidad audiovisual que propone el estilo.

“Estamos contentos con haberlo realizado porque estuvimos cuidados por el personal de Casa de la Música y lo grabamos con la mejor calidad audiovisual”, comentó la cantante Danila, de notable parecido físico con Amy y aun más notable registro vocal con la recordada Reina del Soul moderno.



La banda le propuso el formato a los responsables de Casa de la Música, “y quedaron encantados, por eso pudimos hacerla”, recordó la vocalista. Hubo más de 30 invitados, repartidos en semicírculo frente a la banda.

Fue grabado en el estudio A. “Es el más grande, entraron los invitados, además de nosotros, que somos una banda numerosa”, recalcó de una formación que integran Edgar “Chulo” Medina en batería, Federico Goria en guitarra, Sergio “Bocha” Domínguez en saxo, Abel Farías en trombón, Matías Pereyra en piano y Marcelo Federigi en el bajo.



“Back to Black”, “You Know I’m No Good” y “Rehab” fueron las canciones seleccionadas para editar pero no las únicas que se escucharon en esa jornada. La lista de temas interpretados llegó a 10, “para que los invitados disfrutaran de la session”, destacó Danila del mini set que realizaron para unos pocos afortunados.

El resto fueron “Addicted”, “Just Friends”, “Stronger Than Me”, “Love Is a Losing Game”, “Valery”, “Me and Mr. Jones” y “Monkey Man”.

“No tenemos los videos, ‘están horneándose’ todavía”, comentó con gracia la intérprete, del trabajo audiovisual filmado por el realizador Pablo Oviedo. También participaron desde las consolas los técnicos Celia Zenarruza y Martín Valenzuela.

Quienes quieran apreciar el repertorio de la recordada cantante británica, “Cherry” se presentará en vivo el 11 de enero a las 22 horas en el Multiespacio el Rodeo (Av. del Fundador Km4.7), con entrada gratis.



