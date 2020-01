El Atlético Madrid le ganó al Barcelona y jugará la final de la Supercopa de España

El Barcelona de Lionel Messi perdió 3 a 2 con Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, en la segunda semifinal de la nueva Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudita. El partido se jugó en el estadio King Abdullah de la ciudad de Yeda. El equipo Colchonero jugará la final el domingo ante Real Madrid.

Koke, apenas comenzado el segundo tiempo, marcó el gol con el que el equipo del Cholo abrió fuego. Poco después, Leo puso el 1-1. Luego le anularon uno por una mano revisada por el VAR y Antoine Griezmann convirtió el 2-1.

A los 30, a Piqué no le cobraron el suyo por un supuesto fuera de juego. Pero cuando iban 35 minutos, Morata metió el 2 a 2 de penal y el ex San Lorenzo, Ángel Correa, a los 41, cerró la faena con el 3 a 2. Minutos antes, desde el VAR decidieron no cobrar una mano de Piqué dentro del área.

Con este gol de @AngelCorrea32 el Atletico Madrid le ganó 3-2 al Barcelona por la semifinal de la super copa.



El conjunto del Cholo, de esta manera, jugará el domingo la final ante Real Madrid, que ayer superó a Valencia en la primera final al vencerlo por 3 a 1.

Por primera vez participan cuatro equipos en la Supercopa española, los dos primeros de la Liga de España y los finalistas de la Copa del Rey. El certamen completo se disputa en Arabia Saudita.

"Fue un triunfo de fe", aseguró el ex San Lorenzo, autor del tanto de la victoria ante el equipo de Lionel Messi. "En la primera parte se me cayó el portero y por suerte pude seguir. Estoy muy feliz por arrancar así el año. Le dedico la victoria a nuestra gente", expresó.



Además, Correa apuntó a la final del domingo contra Real Madrid y anticipó: "Son partidos especiales y ojalá se nos dé como este duelo ante el Barcelona".