La ciencia argentina, una manifestación de talento e ingenio

En tiempos de incertidumbre o de euforia los argentinos se dejan llevar por la ciclotimia. Más allá de los temperamentos particulares que existen entre las diferentes provincias y regiones, somos, en general, sumamente procíclicos en cuanto a nuestros estados de ánimo. Si las cosas van bien, suponemos que mañana irán mucho mejor. Si van mal, creemos que el apocalipsis será inexorable.

Con una pandemia que implica un desafío inédito, y que parece envolverlo todo con un manto de incertidumbre y de desánimo, es quizás un momento oportuno para hallar una brújula interna que permita escapar de un pesimismo que crece y se retroalimenta. Un buen norte para encontrar fortalezas es la capacidad científica y tecnológica que tiene el país.

Esta semana los puntanos pudimos “sacar pecho” con la novedad que un grupo de científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en conjunto con el Laboratorio Provincial "Dalmiro Pérez Laborda", logró diseñar un método que simplifica y acelera los plazos para obtener los tests de PCR.

El desarrollo se inscribe en una sucesión de adelantos locales concretados durante la pandemia. Investigadores del Instituto Malbrán identificaron en abril el código genético de la cepa del coronavirus que circula en la región, lo que permite orientar los tratamientos y saber cuál será la vacuna más adecuada. En agosto, científicos del Conicet crearon un test serológico de detección de anticuerpos para COVID-19, convirtiendo a Argentina en la octava nación en el mundo con esta clase de tecnología.

Estos progresos vinculados al coronavirus son ladrillos del sólido edificio de la ciencia argentina, una construcción que se mantiene firme a pesar de las turbulencias y de las sucesivas crisis.

Argentina posee tres premios Nobel científicos: Bernardo Houssay (Medicina, 1947), Luis Leloir (Química, 1970) y César Milstein (Medicina, 1984), un registro que no puede ser igualado por ninguna nación hispanoamericana. España es el país que le sigue, con dos premios Nobel en Medicina.

En América Latina es pionera y está a la vanguardia en tecnología nuclear y satelital. Es el único país, junto con Estados Unidos, con la capacidad para producir y exportar satélites. También diseña y comercializa al exterior reactores nucleares. El Conicet es considerado la mejor institución gubernamental de ciencia de toda la región.

Los proyectos argentinos son competitivos en los campos de la informática, la nanotecnología y la biotecnología. A nivel local se han logrado producir hormonas en vacas clonadas, las empresas de software han crecido exponencialmente en los últimos años y las investigaciones espaciales sorprenden por sus avances.

La ciencia es una manifestación del ingenio argentino, un recurso que, no importa el contexto, siempre aflora. Un recurso que puede servir como recordatorio o como inspiración para un ser nacional propenso a creer cuando las cosas no salen, que lo propio no es valioso o que los ciclos no pueden ser modificados.