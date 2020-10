"El Ángel Tropical" lanza su disco "Volveré"

Romántico empedernido como el mismo Cupido, Juan Manuel decidió ponerse como seudónimo "El Ángel" porque se cree que lo es. Pero sin olvidarse de la fiesta, el jolgorio y los bailes que tanto le gustan y disfruta en compañía de buenas amistades. Fue por eso que al apodo celestial le agregó la palabra "Tropical" para que la chispa sea completa y así conquistar a los seguidores de la cumbia puntana.

Con "El Ángel Tropical" como estandarte, Juan Manuel, que rara vez da su apellido, lleva doce años de carrera en la movida musical de la provincia, más de una decena de discos y canciones para toda la familia. Antes de que la pandemia lo paralizara, todos los fines de semana llenaba el "Salón de las Estrellas" y recorría el interior de San Luis con sus canciones y su orquesta conformada por media docena de músicos.

En la actualidad, con calma, pero a la espera de un regreso presencial, lanzará “Volveré”, su nuevo material discográfico que se conocerá hoy por medio de un vivo de Facebook y mañana con un recital, sin orquesta, en un bar de la avenida Illia.

El disco tiene canciones propias y clásicas del recuerdo. Una de ellas es “La sonrisa de mamá”, de Palito Ortega, que la presentará junto con un videoclip el próximo domingo para homenajear a las madres puntanas en su día.

En este nuevo proyecto, Juan Manuel prefirió dejar la bailanta para otra ocasión y basarse en lo melódico, con canciones que relajen al oyente y lo inciten a quedarse en su casa. No se olvida del todo de su estilo personal que está marcado por el sonido de la cumbia y el cuarteto.

“Como no lo pueden disfrutar en vivo, preferimos que se guarden las ganas para más adelante. Igualmente por más que me encasille en la cumbia romántica o sentimental que suele ser más tranquila, siempre termino dándole un plus picaresco y tropical”, explicó el artista.

En los últimos ocho meses de encierro, Juan Manuel pasó por todos los estados de ánimo, pero la esperanza nunca la perdió. Siente que esa fe que le decía que todo volvería pronto a la normalidad lo alentó para seguir adelante y no dejar de producir en su casa y proyectar nuevas canciones.

“La pandemia nos puso en pausa en los bailes, pero no en la pasión por la música, en el poder seguir soñando desde casa porque siempre, todo lo que generamos como artistas, tiene un sueño detrás”, contó el músico que en junio terminó de volcar las ideas y grabó un nuevo material entre julio y agosto. Para los primeros días de septiembre lo tenía listo.

Detrás de su carisma y su constancia, Juan Manuel cuenta con el acompañamiento de sus músicos, una orquesta que durante doce años ensaya sus canciones y le siguen el ritmo por donde quiera que vaya. El artista expresó que tuvo la suerte de toparse con colegas apasionados por la movida tropical y principalmente con muchas ganas de aprender.

“Cuatro de ellos me acompañan desde los inicios, el resto vino con el tiempo, pero me demostraron que son fieles trabajadores y que cuentan con las mismas ganas que el resto de mis compañeros, quienes ya tienen su camino recorrido”, concluyó.