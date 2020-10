Casi 500 bolivianos podrán votar el domingo en San Luis

El Comité de Crisis confeccionó un protocolo para actos eleccionarios, atento a que el domingo la comunidad de Bolivia que reside en San Luis emitirá su voto. El jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, Cristian Niño, aclaró que quienes se encuentren en el interior de la provincia podrán trasladarse a la capital a sufragar, mientras tengan el permiso nacional de circulación.

El padrón electoral compuesto por 485 personas bolivianas que residen en la provincia el domingo podrá votar en la escuela “Paula Domínguez de Bazán”. De 8 a 12 podrán hacerlo quienes tengan DNI finalizado entre 0 y 4, y de 12:30 a 17 las personas con terminación entre 5 y 9.

“Gracias al estatus sanitario de la provincia y a un trabajo coordinado y mancomunado entre el Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, las carteras de Salud y Educación, la Embajada, el Consulado de Mendoza y la comunidad boliviana en San Luis, se logrará realizar el domingo el acto eleccionario del Estado Plurinacional de Bolivia. Es muy importante, ya que aseguramos dos derechos humanos fundamentales: el derecho al voto y a la salud”, expresó Niño.

El Protocolo de Medidas de Resguardo Sanitario Electoral, creado por el Comité para lograr la realización de estas elecciones, ya está disponible en la web del gobierno provincial (www.sanluis.gov.ar/coronavirus/protocolos). “Están todos los actos propios de una elección establecidos con los límites sanitarios correspondientes. Es un esfuerzo no solo del Gobierno de la Provincia, sino también de la Municipalidad de San Luis para asegurar que se pueda desarrollar en un ámbito de tranquilidad”, indicó Niño.

Quienes vivan en el interior de la provincia podrán viajar para efectuar su voto en la capital. “Tienen que pedir la autorización nacional de circulación por la aplicación, donde tendrán un ítem para aclarar la razón, que es el voto extranjero. En ese caso, van a poder circular en la provincia a los efectos de la votación. Solamente quién vota, no el grupo familiar. Se habilita a esas personas, excepto en las ciudades que están en aislamiento, los demás no tienen ningún problema. La idea es asegurar el derecho al voto”, explicó Niño. Los votantes que no residan en la capital deberán descargar la app Cuidar con el permiso del gobierno nacional para viajar a la ciudad de San Luis.

Con respecto a las medidas a cumplir para prevenir contagios de coronavirus, Niño explicó: “Habrá dos mesas en la escuela, los ingresos son independientes y las salidas también, para lograr una circulación como solicitó el Comité. Pedimos compromiso social a los hermanos de la Patria Grande para cumplir con los protocolos”.