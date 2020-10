La calificación en el último año del secundario será numérica

Las escuelas de la provincia modificarán el sistema de calificación para el último año de la secundaria. Según una resolución del Ministerio de Educación de San Luis, la calificación de los alumnos que transitan la recta final del nivel medio durante el corriente año y el próximo será con nota numérica. Regirá para todas las instituciones de gestión pública y privada, como también para las modalidades artística, técnica, de adultos y jóvenes.

Según explicó, la jefa del Programa Educación, Sandra Solivellas, el puntaje mínimo exigido para aprobar cada asignatura será de 7. La normativa se desprende de la Resolución Nº 154, que establece los "lineamientos para la organización de la enseñanza obligatoria, evaluación, acreditación, promoción, articulación entre niveles y finalización de la educación secundaria", con aplicación en todos los establecimientos de la provincia y que considera cada año o grado escolar del ciclo 2020 y del 2021 como una "unidad pedagógica y curricular".

"Durante la pandemia, los tres niveles se transitaron con una evaluación de carácter formativo, que va a seguir implementándose de esa manera, solo cambia para el último año del secundario en el que se va a requerir que la última nota de cada materia sea en escala numérica. Es a los fines de favorecer la beca 'Construyendo Sueños' y la entrega de las Estampillas de Ahorro que reciben todos los egresados, como también facilitar el desarrollo del certificado analítico", indicó Solivellas.

8 de promedio general son los necesarios para acceder al beneficio de la beca "Construyendo Sueños", con la que la Provincia fomenta la continuidad de los estudios superiores.

El cambio de criterio para calificar a los estudiantes "egresables" se desprende de la Resolución Nº 368/2020 del Consejo Federal de Educación (CFE), que en su Artículo 3 señala que "las jurisdicciones podrán determinar el uso de escalas de clasificaciones a los fines que consideren pertinentes".

"Apenas el Consejo Federal publicó las resoluciones que instaban a las provincias a trabajar con una evaluación formativa, así lo hicimos. Consiste básicamente en una cuestión descriptiva de los logros de cada alumno, con la excepción del último año. Para el resto de los cursos se mantiene el informe pedagógico donde los docentes tienen que reflejar si los objetivos educativos se alcanzan o no, o si está en proceso de logro. Si bien esa evaluación no es numérica, tampoco es puramente conceptual, si no de tipo cualitativa", agregó Solivellas.

Además, en el ámbito de finalización del nivel inicial y el paso al primario el único requisito será cumplir con la edad requerida (niños y niñas de 5 años). La exigencia, a partir de la nueva reglamentación, será la presentación de un informe pedagógico sobre el desempeño anual.

En el caso de los estudiantes que cursan el último grado y que pasarán al secundario también continúa vigente la promoción del año junto con un informe descriptivo que refleje su rendimiento académico. El criterio de ponderación evaluativo será con las categorías “Logrado”, “Medianamente Logrado” o “En Proceso”. Cuando no logren acreditar los conocimientos, se realizará la promoción acompañada al secundario.

"Para los que ingresan al primario continúa la promoción automática, mientras que los que pasan al secundario será asistida, con independencia de si alcanzan o no todos los aprendizajes", explicó la titular del Programa Educación.