Boris Luco lanzó "Lo que está por empezar"

Un viaje a Mendoza, el nacimiento de su hijo y el talento que desborda gracias a sus raíces, hacen del EP “Lo que está por empezar” un regalo de gratitud y emociones para Boris Luco. El músico se animó a lanzar su primer trabajo solista y abrió la puerta de una faceta que piensa alimentar con nuevas composiciones.

El artista, que actualmente conforma la banda Costa de Papel, pero la mitad de su carrera estuvo en Tierra Criolla, decidió darle forma a los temas que quedaron sueltos entre cuadernos, archivos en la computadora y las cuerdas de la guitarra. Durante el invierno pasado viajó a Mendoza para grabar en el estudio de su colega Facundo Silione, quien lo entusiasmó para que sus letras salieran a la luz. Luego de una experiencia enriquecedora, Boris regresó a San Luis para poder culminar lo que empezó como una aventura musical.

“Las canciones no estaban pensadas para nada, eran letras sueltas que tenía guardadas. Luego les di un hilo conductor gracias al nacimiento de mi hijo, Joaquín, que causó la forma de interpretarlas”, expresó Luco, quien desde sus canciones le canta a la vida en todas sus formas.

Boris empezó su camino musical en su infancia. Al hecho de tocar la guitarra, incursionar por la batería y decidirse por el bajo, se le suma el plus de que es hijo de la legendaria cantautora Marita Londra. De su madre aprendió a respetar la música y, aunque no incursiona por el mismo género que la folclorista, los une la misma pasión y el amor que tienen por las melodías.

“Mi mamá es una referente para mí y sin dudas marcó mi carrera. Vengo de una familia en la que siempre hubo una canción para cantar y lo naturalicé de tal manera que por donde voy hay un tema que me acompaña”, agregó el artista.

Luco tiene pensado seguir con su proyecto solista. Sumar nuevas canciones, sacar un disco y ampliar su carrera hacia nuevos horizontes. Aunque no deja de pensar en Costa de Papel y en los proyectos paralelos que idean actualmente. “Es una banda que me gustó mucho desde un principio y cuando me invitaron a participar me puse muy contento. En noviembre sacaremos un nuevo single con nuestro colega Maurito de La Skandalosa Tripulación”, adelantó el músico, quien no olvida y siempre tiene latente sus recuerdos con Tierra Criolla.