Chirino y Diéguez participaron de un control nacional

Pablo Chirino y Thiago Diéguez, deportistas de la Escuela de Levantamiento Olímpico del Campus de la ULP, fueron convocados junto al profesor Mauricio Sosa como parte de un chequeo que organizó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

Ahora hay un nuevo camino hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se extiende a lo largo de un período de seis años. Fueron aplazados a principios de este año y pasaron de 2022 a 2026.

Los puntanos de división Sub 15 fueron nominados junto a otros atletas y entrenadores de todo el país para un control nacional que se realizó en plataformas virtuales el sábado pasado, organizado por Ariel De Cándido y Román Gorosito, quienes están a cargo de los atletas juveniles que forman parte del proyecto.

El profesor Sosa comentó la actividad: “Fue un chequeo nacional Sub 15, que convocó a entrenadores y deportistas de todo el país. La idea era generar una actividad competitiva dentro de lo que se puede realizar en tiempos de pandemia y darles motivación y estímulo a los atletas, a quienes se sigue permanentemente para nuevos procesos de la Selección Argentina”.

Mauricio explicó que “Pablo Chirino ya había participado en otras actividades semejantes y para Thiago Diéguez fue la primera vez. Los dos anduvieron muy bien, tanto en la modalidad de arranque como en envión”.

Pablo atraviesa un gran momento; viene del ciclismo y cuando comenzó la Escuela de Levantamiento Olímpico en el Campus fue a probar y se enganchó. "Es un pibe muy aplicado, serio y maduro en los entrenamientos”, dijo su profesor.

Pablo recuerda su incorporación al mundo de las pesas: “Hacía la pretemporada de ciclismo en el Campus, y un día el profe nos hizo hacer arranque y envión (las dos modalidades de levantamiento), y me gustó. Le dije que me interesaba, me mandó a hablar con Mauricio y ya hace dos años que estoy entrenando. Me di cuenta de que este era y es mi deporte”.