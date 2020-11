La Selección hace todo bien… no sale, mantiene el distanciamiento, usa tapaboca y el DT se lava las manos.

¡Bravo! Así se hace.

No es fácil, en tiempos tan complejos de pandemia, que un seleccionado profesional de fútbol nos muestre qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo.

El equipo se muestra como si estuviese en cuarentena. Cortos recorridos, como dentro de casa, y siempre regresando al mismo lugar, frente a la tele (en el VAR Otamendi hizo mano penal, en el segundo tiempo, y el árbitro nos evitó la posible derrota. Después la acción que terminó en gol de Messi estuvo bien invalidada, por la falta preliminar de González. Eso sí, Ángel Romero, que nos hizo el gol de penal, debió ser expulsado).

No vayamos a pensar que el VAR nos privó de la victoria. ¡Por favor!

La Selección es protocolarmente correcta: no contagia a nadie. Aun cuando pudo haber ganado (como pasó en el debut con Ecuador o en el éxito en Bolivia), no transmite nada... y así está a salvo (7 puntos y entre los cuatro que hoy irían directo al Mundial).

Los jugadores mantienen el distanciamiento con el portador (Messi) y así desvanecen la propagación. Y el portador, sin nadie con quién compartir, se recluye en su soledad.

Todos usan tapaboca… o eso parece. Por ahí hablan, pero no se les nota. Y al fútbol, como al truco, no se puede jugar sin hablar.

Lo más importante está en el lavado de manos, y eso también es perfecto. Scaloni siempre se las lava mucho y se las lava bien (analiza la importancia de la posesión por sobre las formas: como si tener la pelota durante más tiempo que el rival, y no lastimar, sirviese de algo).

Scaloni, el fútbol actual se vale de atacar el espacio, no de ocuparlo. Es como si te sentaras en primera fila en la sala de cine y te quedaras dormido. ¿Para qué ocupas el espacio? ¿Para qué tener la pelota?

Al fin de cuentas, la Selección evita el pánico. Lo que importa es la estadística: contagios no hay, caídas no hubo y si alguno tuvo síntomas no nos enteramos. Esta Selección es asintomática.