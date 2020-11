Estamos en el lugar y en el momento. Nuestro tiempo es ahora. Estamos haciendo historia. Estamos viendo los frutos de años de lucha por nuestros derechos, los de las mujeres y disidencias.

Es un paso cada día, pero es firme y seguro; y lo más importante: no tiene marcha atrás.

Es el momento definitivo para las reivindicaciones de nuestros derechos, el derecho de las mujeres y disidencias, libres y con autonomía sobre las decisiones en nuestros cuerpos y en los espacios que ocupamos.

Y ayer fue un día histórico para las mujeres que luchan, en Argentina y también en San Luis.

Que el presidente Alberto Fernández haya enviado el proyecto para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo al Congreso de la Nación, como se había comprometido durante su campaña electoral y en su primer discurso en la Legislatura en marzo pasado, no es un logro político ni partidario. Es una conquista de las mujeres, de años de militancia política del feminismo. Primero en soledad, luego organizadas y, finalmente, en multitudes que coparon las calles de todo el país. Una marea verde que se niega a seguir en la clandestinidad y es imparable.

La aprobación ayer en la Cámara de Senadores de San Luis del proyecto de ley de paridad de género, por unanimidad, también es otro hito. Aún le falta medio paso en Diputados para caminar de corrido. ¡Si empujamos juntas, caminará! Pero ojo, a no mezclar las cartas. La totalidad de los votos positivos en el Senado no es un mérito de la clase política, ni un signo de madurez de la democracia. Es una deuda que empieza a saldarse y es otro logro de las mujeres que militan y luchan. De aquellas que siempre estuvieron relegadas a un segundo plano y hoy demandan sus lugares de decisión igualitarios.

Sigamos luchando por los años que nos han quitado. Sigamos luchando por nuestros derechos, que son los derechos humanos.

Estamos cerca de la legalización del aborto. ¡Que sea ley!

Estamos cerca de una sociedad más igualitaria, inclusiva y con democracia paritaria. ¡Será ley! A no dudar: ¡es ahora!