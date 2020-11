Los jóvenes reclaman el mundo hoy

Líderes de movimientos juveniles y sindicatos estudiantiles demandaron a las naciones más ricas del mundo que corrijan la respuesta global contra la COVID-19, a la que calificaron como increíblemente desigual, sobre todo en el caso de los niños y adolescentes más vulnerables del mundo. Los líderes juveniles se reunieron en un foro especial previo a la Cumbre del G20, que se realizará en forma remota los días 21 y 22, con Arabia Saudita como anfitrión.

El encuentro juvenil, realizado bajo el título de Una Participación Justa para Nuestro Futuro, fue organizado por la Campaña 100 Millones, una iniciativa del activista indio Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014, que busca mejorar la vida de la infancia y la juventud.

Satyarthi, un defensor de los derechos de los niños y su acceso a la educación desde hace décadas, viene suplicando a los líderes mundiales que estén particularmente atentos a las necesidades de los niños durante la pandemia de COVID-19. En septiembre, instó a los gobiernos a exigir responsabilidades a las grandes empresas por el trabajo infantil.

Ahora, en vísperas de una Cumbre del G20 que promete abordar el impacto de la pandemia en los países del Sur en desarrollo, Satyarthi pide a los miembros de ese grupo para que en su respuesta a los efectos de la pandemia sean justos en el tratamiento de las comunidades más vulnerables y expuestas.

Los gobiernos más ricos se han centrado en gran medida en rescatar empresas y economías como parte del alivio global ante la COVID-19. Si bien esto debe hacerse, no se puede hacer a expensas de los niños más pobres y marginados del mundo, exhortó Satyarthi.

Su planteamiento es que hay que garantizar una participación justa para los niños mediante la asignación del 20 por ciento del alivio global a la COVID-19 al 20 por ciento de los niños más marginados y sus familias.

Según la agenda oficial, los líderes del G20 se centrarán en tres áreas principales: empoderar a las personas, salvaguardar el planeta y el desafío de las nuevas fronteras.

Leandra Phiri, una activista juvenil de Malawi, instó a los jóvenes a que responsabilicen a los líderes de su promesa de proveer oportunidades para todos.

“Aportar soluciones y preparar a las generaciones futuras para que no tengamos que enfrentar las cosas que nos toca enfrentar ahora mismo. Estamos ante inseguridades, desequilibrios y exclusiones. En nombre de mis compañeros de juventud, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir”, dijo.

Ankit Tripathi, un estudiante internacional indio en Canadá, abordó el impacto perjudicial que la pandemia ha tenido en las poblaciones migrantes inherentemente vulnerables.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtieron en un documento que las medidas adoptadas para contener la pandemia alteraron los patrones de movilidad humana, con consecuencias que podrían ser dramáticas en el futuro inmediato y de mediano plazo.

Tripathi dijo que los líderes mundiales deben garantizar el acceso de los migrantes a los servicios sociales y de salud.

“Algunas de las naciones más ricas del mundo están compitiendo para aumentar la población de estudiantes internacionales en sus países tanto por el capital financiero como por el social, pero cuando se trata de brindar apoyo, ni siquiera recibimos palabras y mucho menos apoyo político real”, declaró.

Otra área de preocupación para los jóvenes es la violencia de género, agravada por el impacto económico de la COVID-19, el desempleo generado, los confinamientos y las restricciones de movilidad producidas para controlarlo.

Los jóvenes del mundo reclaman hoy, por el mañana.