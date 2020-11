Otra muerte por racismo en Brasil

oão Alberto Silveira Freitas, de 40 años, fue golpeado hasta la muerte por dos agentes de Policía la noche del 19 de noviembre en un supermercado de la red Carrefour, en un barrio de clase media de Porto Alegre, Brasil.



El registro en video de las agresiones, con puñetazos en la cabeza y la víctima sujetada en el suelo bajo pies y rodillas, circula en internet y recuerda el asesinato de George Floyd ocurrido en mayo en Estados Unidos, que desató protestas masivas del movimiento #Blacklivesmatter ("las vidas negras importan") por muchas semanas.



Las imágenes muestran también a algunas personas que miran pasivamente la tortura en el estacionamiento del supermercado, en un piso inferior, así como intentos de reanimación cardiopulmonar de la víctima, probablemente por equipo médico llamado al lugar.



El "origen" del asesinato habría sido una discusión de Freitas con una empleada del supermercado, quien llamó a los agentes de seguridad.



Los dos agentes fueron detenidos por homicidio doloso en flagrancia. La empresa Carrefour lamentó el "acto criminal", anunció que romperá el contrato con la empresa de seguridad que le prestaba el servicio y despedirá al director de la unidad comercial.



El vicepresidente brasilero, Hamilton Mourão, calificó al hecho de "lamentable", pero opinó que "en Brasil no hay racismo". Agregó que "eso es algo que quieren importar a Brasil", refiriéndose a Estados Unidos.



Esa es una opinión corriente en Brasil, pese a las innumerables evidencias, como la cantidad de asesinatos de afroamericanos a manos de la Policía (seis veces más que en Estados Unidos) o el acceso a la alta jerarquía en las empresas, al gobierno y en todas las instancias de poder.



Mourão aparece como una especie de antihéroe trágico al reconocerse como originario de la región amazónica. Su propio ascenso a general del Ejército, siguiendo la carrera de su padre, debe servirle de argumento para afirmar la ausencia de racismo en Brasil.



Pero su mirada racista quedó en evidencia en un discurso que dio en agosto de 2018, al atribuir el subdesarrollo brasilero a la herencia de su composición étnica, que sumaría “la indolencia del indígena” a la “malandragem” (astucia para el mal) de los africanos.



Además, es parte de un gobierno que se destaca por sus políticas contrarias a la afirmación de las identidades étnicas y de género, a la igualdad de oportunidades y de tratamiento hacia los negros, los pueblos originarios, las mujeres y minorías sexuales.



Roberta Bertoldo, responsable gubernamental del caso, también sostuvo que las agresiones mortales no se debieron a racismo y dijo que investigará los motivos del crimen.



El padre de Freitas aseguro que sí “fue un episodio de racismo” y lo comprueba la violencia de la agresión. No había siquiera acusación de robo, arguyó. Su hijo era obrero y trabajaba en una empresa de soldadura de portones.



Ese homicidio es solo uno más de los numerosos casos que evidencian el racismo en Brasil. En febrero de 2019 otro afroamericano de 19 años, Pedro Gonzaga, fue asfixiado por un agente de seguridad de la red de supermercados Extra, en Río de Janeiro.



El asesinato de Freitas posee una gran carga simbólica y podría desatar protestas sociales en un momento en que los movimientos antirracistas celebran los resultados de las elecciones municipales del 15 de noviembre, en las que aumentó su representación en el poder político.



En Brasil, con 212 millones de habitantes, el 56 por ciento de la población es afrodescendiente, más un 1% de descendientes de los pueblos originarios. Sin embargo, los diferentes poderes están en manos de la minoría blanca.



El racismo en Brasil es más evidente de lo que realmente se reconoce. La muerte de João Alberto Silveira Freitas es un lamentable recordatorio.