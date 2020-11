Romina Canaveccio, una cantante santafesina en Luján

La promoción de su disco venía muy bien. Su carrera despegaba con colaboraciones importantes de referentes actuales de la cumbia santafesina, hasta que un día la rueda dio vuelta para el otro lado y cambió el rumbo de su vida. Romina Canaveccio es de Venado Tuerto, Santa Fe, y en su encanto y su voz lleva impregnada la esencia de su provincia, destacada por sus cumbias sentimentales y bailables que trascienden la movida tropical. Un día, cuando decidió venir a San Luis para promocionar su trabajo, la pandemia la sorprendió y tuvo que quedarse en Luján, un pueblo tranquilo que la recibió con alegría a pesar de que no muchos vecinos sabían quién era.

Hoy ya es una más en las calles del pueblo y encontró en San Luis la paz y la tranquilidad que necesitaba. Así fue que decidió quedarse y seguir con su carrera artística, apostar a la serranía que adorna a Luján y al trabajo que tanto le costó conseguir. A mediados de año le propusieron grabar un videoclip en la localidad y a partir de aquella iniciativa, Romina decidió enfocarse de lleno en seguir su carrera artística desde el interior de la provincia. En su canal de YouTube se puede ver “La última vez”, el video que grabó en las calles de Luján con las sierras de fondo.

El papá de la cantante vive en la localidad del norte puntano hace cinco años y las visitas al pueblo eran recurrentes durante las temporadas veraniegas. “Pasé la fiesta de Año Nuevo junto a él y me dieron ganas de volver en marzo. Solo tenía pensado quedarme una semana, pero la cuarentena nos sorprendió y no pude regresar. Los meses pasaron y tuve el impulso de quedarme a vivir”, recordó Romina, quien vivía en Buenos Aires antes de llegar a la provincia.

Las corazonadas la acompañaron en cada paso de su carrera. Si no fuera porque se animó a cantar con pocos conocimientos, hoy no trabajaría de la música. “Tengo memoria de toda mi vida sentarme frente al televisor a ver programas musicales. Un día me dije 'yo también quiero estar ahí', y así fue como comencé a subir covers a mis redes sociales”, agregó. A los pocos meses, llegó a formar una banda y un estudio de grabación le propuso grabar su primer disco: “Eres fuerte, eres mujer”.

Luego llegaron las propuestas de cantar en “Pasión de Sábado” y otros programas tropicales. También realizó colaboraciones con artistas de la cumbia y cosechó seguidores de todo el país. Pero el confinamiento trajo un nuevo impulso, así como también nuevas metas y desafíos.

“Me recibieron muy bien en San Luis, creo que ese fue el puntapié para quedarme y comenzar de nuevo. Por el momento promociono mis canciones desde acá por medio de mis redes sociales y grabé mi videoclip. Luego buscaré músicos puntanos que me acompañen en la orquesta y empezaremos a presentarnos por toda la provincia”, expresó la cantante, quien además dialogó con productores y técnicos de los estudios villamercedinos de la Casa de la Música para darle forma a su segundo disco, que tendrá canciones propias.