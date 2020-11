Mucho más que un gran jugador de fútbol

Ha muerto Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos. La subjetividad invade cualquier intento de explicar lo sucedido, de describir 60 años de vida muy intensa. Se ha ido un auténtico ídolo popular. Nadie más lejos de la hipocresía. Cabe entonces valerse de las expresiones de autores interesantes, de eventuales testimonios elocuentes. Y está claro que solo cabe apreciarlo íntegro, adentro y afuera de la cancha. Quererlo así, tan auténtico como fue.

Cómo se veía: "Al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la Torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ese de corderoy. Allá caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice. Yo…hice lo que pude, creo que tan mal no me fue. Nadie me hará creer, nunca, que mis errores con la droga o con los negocios cambiaron mis sentimientos. Nada. Soy el mismo, el de siempre. Soy yo, Maradona. Yo soy el Diego". ("Yo soy el Diego", escrito por Diego Armando Maradona, publicado por Editorial Planeta, y realizado por Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo).

Cómo lo veían: "Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero". Así puede leerse en el libro póstumo "Cerrado por fútbol", del uruguayo Eduardo Galeano, publicado en 2017. En ese texto el escritor oriental agregaba: "Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la 'exitoína'. Los análisis, de orina o de sangre, no delatan esta droga". Y subrayaba: "Maradona es incontrolable cuando habla, pero más cuando juega. (…) En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede ser también eficaz".

Cómo no juzgarlo: “…Dejamos de buena gana al moralismo hipócrita y pacato el contrabandeo del cuidado de la imagen con valores éticos. Pero no aceptamos la posibilidad de entregar al sector más corrompido de esta ciudad, a la mala vida y a la camorra, la imagen del juego, de la victoria, de la supremacía deportiva. Los 'desórdenes' privados de un genio, de un artista, de un fuera de serie único no pueden ser mezclados con su capacidad pública de ofrecer placer y arte. La teoría del ejemplo es digna de mentalidades cuyo moralismo limita con el totalitarismo…". ("Te Diegum. Maradona, genio y transgresión", de Vittorio Dini y Oscar Nicolaus).

Se conmovió el mundo. Solo como símbolo explícito de la tremenda repercusión vale la tapa del diario francés L'Equipe: "Dieu est mort" (Dios ha muerto). La frase es del filósofo alemán Friedrich Nietzche y tiene fuertes connotaciones históricas y filosóficas. Está claro, todo va mucho más allá de lo futbolístico, existe un reconocimiento generalizado a que Maradona hizo feliz a gran parte del pueblo argentino. Hay una fuerte valoración de su disposición para enfrentar a los poderosos. Hay un coraje genuino y una tremenda valentía para ser de verdad y para asumir, sin limitaciones, todo lo bueno y todo lo malo. Todo, absolutamente todo.

"¿Qué me importa lo que Diego hizo con su vida? Me importa lo que hizo con la mía". Esta frase se atribuye al rosarino Roberto Fontanarrosa. Y queda para cada uno saber qué hizo Diego Armando Maradona con su vida. En cualquier caso, muchas gracias por todo, Diego.