El Ministerio de Salud no avala el tratamiento con ivermectina

En San Luis el uso de ivermectina como tratamiento y/o profilaxis en contra del coronavirus no está autorizado ni avalado oficialmente. La médica epidemióloga Graciela Sarmiento, responsable del Plan COVID-19 del Ministerio de Salud, fue consultada por El Diario de la República sobre las informaciones que afirman que la droga —un antiparasitario de uso animal que sirvió de tratamiento para distintas enfermedades causadas por virus de ARN— cura la enfermedad, y precisó que “las decisiones dentro de la cartera de Salud están basadas en evidencia científica. Actualmente no existen estudios que respalden el uso del antiparasitario como una cura efectiva o para disminuir los síntomas de la enfermedad, ni que sirva para evitar su contagio”.

En los últimos meses, muchos enfermos de COVID-19 optaron por un tratamiento no oficial para paliar los síntomas. “Mi mujer y yo tuvimos la enfermedad. Usamos ivermectina líquida a razón de 2 centímetros cúbicos cada 80 kilos. En mi caso no tuve síntomas, pero en el caso de mi mujer, que es paciente de riesgo ya que tiene una enfermedad respiratoria de base, los síntomas no se agravaron y transcurrió la enfermedad con sintomatología leve”, precisó Roberto Luna, de profesión ingeniero agrónomo.

El fármaco, que se popularizó como una cura efectiva de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, estuvo en faltante durante casi veinte días en las farmacias locales. “Hace unas semanas, en pleno pico de contagios, tuvimos una oleada grande de consultas sobre la ivermectina”, precisó Daiana Sorolla, farmacéutica (Mat. 968). Y agregó: “El medicamento es de venta libre, pero los farmacéuticos no podemos prescribir ni recomendar el uso de ninguna droga, eso es tarea de los médicos”.

No significa que ese tratamiento no tenga buenos resultados, pero los estudios no lo han demostrado. Graciela Sarmiento.

Lo cierto es que el faltante por la alta demanda se sintió en muchas farmacias de la capital puntana. Un relevamiento realizado por El Diario arrojó que sobre diez farmacias consultadas, nueve tuvieron falta de stock, mientras la restante no trabaja ese fármaco. “Acá vinieron muchos a consultar, pero nunca tuvimos disponible”, precisó Beatriz Ruiz (Mat. 681).

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) tomó posición y expresó a través de un comunicado en su página oficial: “Además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2. Sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos, potencialmente tóxicos, de la dosis”.

Los médicos insisten en que antes de indicar un tratamiento puntual para cualquier enfermedad deben existir investigaciones previas que respalden su efectividad.

Al respecto se refirió el médico clínico Mario Peralta: “Los medicamentos en Argentina están certificados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La ivermectina no está autorizada, es por eso que la comunidad médica no puede recetar ni prescribir el antiparasitario como una cura”.

Además, Peralta precisó que “como todos los medicamentos que actúan sobre los ácidos nucleicos (ácidos presentes en el núcleo de las células humanas), puede tener efectos a largo plazo. Ya que puede alterar el ADN de las células y generar anomalías en su duplicación. Todo eso debe ser estudiado antes de decir si un tratamiento es válido o no”.

Estudios en curso

Ya se conocen los resultados del proyecto "Evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina contra SARS-CoV-2”, a cargo de un consorcio público-privado liderado por Alejandro Krolewiecki, del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que recibió financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Según un comunicado de la agencia estatal, “el estudio evalúa el efecto de ivermectina sobre la replicación del virus en pacientes con COVID-19. Arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de los síntomas)”.

El comunicado afirma que “el hallazgo de la actividad antiviral de ivermectina es resultado de un estudio clínico sobre 45 pacientes con enfermedad leve o moderada en distintos centros hospitalarios (Cemic, Muñiz y Alta Cuenca de Cañuelas), entre los cuales a 30 pacientes se les administró la droga en altas dosis, al resto no, y se les hicieron mediciones de seguridad del medicamento, cuantificación de virus en secreciones respiratorias y niveles de ivermectina en sangre. Los pacientes que recibieron el tratamiento presentaron una respuesta antiviral significativamente diferente a los no tratados. El efecto se evidenció en la disminución más profunda de virus en secreciones”.

Actualmente el proyecto cuenta con aprobaciones de la Anmat y a futuro deberá definir el mejor modo para determinar si el efecto identificado se traduce en una utilidad clínica y/o epidemiológica y, en tal caso, el modo de administración con las necesarias medidas de seguridad y eficacia.

ESTUDIOS EN SALTA

El Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) recibió financiamiento de la Nación para investigar la efectividad de la ivermectina.

